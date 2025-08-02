- 08:50 Російські терористи били по Україні дронами та ракетами: де вночі лунали вибухи та вирували пожежі
- 08:17 Тільці можуть постраждати через необережне висловлювання, а Ракам слід уникати кардинальних змін: гороскоп на 3 серпня
- 02.08 22:28 Тест «Тренди у сувенірах-2025» від тренд-редакторки «ФАКТІВ» Ольги Сметанської
- 02.08 22:01 Улюблені ласощі королів: хто раз спробував, той оцінить
- 02.08 21:32 Я боровся: Джастін Тімберлейк зробив зворушливе зізнання щодо свого здоров’я
- 02.08 21:03 З цією спецією надовго забудете про міль: все, що потрібно зробити, покласти кілька листків
- 02.08 20:45 «Ван Гог малював соняшники не випадково», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 02.08 20:34 Був відзначений подяками та медалями: воїн з Київщини не пережив важкого поранення
- 02.08 20:26 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 серпня: результати та відеоогляди матчів
- 02.08 20:07 Ватрушки з яблуком: можна тим, хто на дієті
- 02.08 19:43 Що відбувається у Часовому Яру: експерт розповів про ситуацію в місті та чому окупанти збрехали, що взяли його
- 02.08 19:11 Овнам — «Справедливість» та важливе рішення, Близнюкам — «Вежа» та крах ілюзій: Таро-прогноз на 3 серпня
Республіканці хочуть змусити Європу платити за американську зброю для України
В Сенаті США два високопоставлених сенатори-республіканці представили план, який дозволить союзникам Вашингтона фінансувати постачання зброї до України.
Як повідомляє Wall Street Journal, законопроєкт про мир, запропонований Роджером Вікером та Джимом Рішем, пропонує найдетальніший на сьогодні огляд того, як Трамп міг би реалізувати свій новий план щодо забезпечення Києва європейськими коштами. Документ передбачає створення фонду в Казначействі США для приймання грошей від союзників. Це дозволить Пентагону поповнювати запаси зброї, що надсилається до Києва.
Сенатор Вікер наголосив, що законопроєкт під назвою Peace Act надає президентові США Дональду Трампу та союзникам інструмент для пришвидшення військової допомоги Україні за рахунок наявних запасів озброєння США.
«Це найефективніший спосіб забезпечити Україну зброєю і водночас зменшити стратегічну та військову загрозу з боку росії для США і НАТО», — каже він.
Автори сподіваються, що документ буде ухвалено до кінця 2025 року в межах щорічного оборонного бюджету.
Пропозиція з'явилася після заяви Трампа 14 липня про те, що США продовжуватимуть постачати Україні передову зброю через НАТО, а союзники нестимуть витрати. За даними Wall Street Journal, прихильники плану сподіваються на щорічне фінансування від 5 до 8 мільярдів доларів, причому Німеччина та Велика Британія вважаються найбільш ймовірними донорами.
Тим часом стало відомо, що російські окупанти готуються застосувати потужну зброю на одному з напрямків.70
Читайте нас у Facebook
«Після прильоту „Шахеда“ в наш дім, ходимо до укриття»: відомий актор Андрій Ісаєнко про випробування під час великої війни
Тільці можуть постраждати через необережне висловлювання, а Ракам слід уникати кардинальних змін: гороскоп на 3 серпня