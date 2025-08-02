Республіканці хочуть змусити Європу платити за американську зброю для України

В Сенаті США два високопоставлених сенатори-республіканці представили план, який дозволить союзникам Вашингтона фінансувати постачання зброї до України.

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Як повідомляє Wall Street Journal, законопроєкт про мир, запропонований Роджером Вікером та Джимом Рішем, пропонує найдетальніший на сьогодні огляд того, як Трамп міг би реалізувати свій новий план щодо забезпечення Києва європейськими коштами. Документ передбачає створення фонду в Казначействі США для приймання грошей від союзників. Це дозволить Пентагону поповнювати запаси зброї, що надсилається до Києва.

Сенатор Вікер наголосив, що законопроєкт під назвою Peace Act надає президентові США Дональду Трампу та союзникам інструмент для пришвидшення військової допомоги Україні за рахунок наявних запасів озброєння США.

«Це найефективніший спосіб забезпечити Україну зброєю і водночас зменшити стратегічну та військову загрозу з боку росії для США і НАТО», — каже він.

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Автори сподіваються, що документ буде ухвалено до кінця 2025 року в межах щорічного оборонного бюджету.

Пропозиція з'явилася після заяви Трампа 14 липня про те, що США продовжуватимуть постачати Україні передову зброю через НАТО, а союзники нестимуть витрати. За даними Wall Street Journal, прихильники плану сподіваються на щорічне фінансування від 5 до 8 мільярдів доларів, причому Німеччина та Велика Британія вважаються найбільш ймовірними донорами.

Тим часом стало відомо, що російські окупанти готуються застосувати потужну зброю на одному з напрямків.

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