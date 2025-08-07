П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону Бьо-молодший підписав контракт з футбольним клубом: відома сума угоди (фото)

Легендарний норвезький біатлоніст, п'ятикратний олімпійський чемпіон і 23-разовий чемпіон світу 32-річний Йоханнес Тінгнес Бьо, який свого часу зізнався в обмані, підписав контракт із футбольним клубом, повідомляє oa.no.

ВІДЕО ДНЯ

Бьо-молодший перейшов до клубу шостого норвезького дивізіону «Вінгер» у рамках трансферу за 800 крон (близько 67 євро).

«Я сподівався, що мене оцінять дорожче. Але ж треба з чогось починати!» — з гумором написав Йоханнес Тінгнес Бьо у соцмережах.

РЕКЛАМА

Легенда біатлону дебютує за нову команду у четвер, 7 серпня, в домашньому матчі проти «К'єльмюри».

Нагадаємо, що молодший брат ще одного зіркового біатлоніста Тар'єй Бьо — Йоханнес Тінгнес Бьо, який цього року завершив біатлонну кар'єру, завоював 91 золоту медаль на етапах Кубка світу, а також п'ять золотих нагород Олімпіад і 23 медалі вищої проби на чемпіонатах світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко та Еліна Світоліна зіграли у «несправжній» теніс.

РЕКЛАМА

Фото Facebook

98

Читайте нас у Facebook