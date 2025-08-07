41.18 / 41.71 48.03 / 48.71
Книга рецептів

Сніданок як у ресторані: швидко і дуже смачно

22:01 7 серпня 2025
Коржики з сиром. Фото кулінарки Елли Іванової

А що ви їсте на сніданок? На це питання всі дадуть різні відповіді. Хтось любить вівсянку, хтось — омлет, хтось яєчню. А хочете приготувати щось незвичайне? Приготуйте коржик із сиром. Начинки можуть бути різними — на ваш смак. Вона така смачна — як у ресторані. Красиво сервіруйте стіл. І це буде прекрасний початок дня. Вчіть готувати смачні страви і дітей. Це цікавий процес. Такі навички ніколи не будуть в житті зайвими. Гастрономія — це творчість, яка може захопити кожного.

Рецептом ласощів поділилася з читачами «ФАКТІВ» кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.

Коржики з сиром

  • 1 яйце і 1 білок
  • 40 г рисового борошна
  • 1 г розпушувача
  • 40 г йогурту
  • Сіль
  • 40 г сиру

Замісити тісто з яєць, йогурту, рисового борошна, додавши розпушувач і сіль. Смажити коржик на розігрітій сковороді з олією під кришкою до напівготовності. Натерти зверху сир. За допомогою лопатки скласти навпіл, як омлет.

І смачного вам і вашим близьким!

Нагадаємо рецепт кабачків по-турецьки за 5 хвилин на пательні.

Фото з альбому Елли Іванової

