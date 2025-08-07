- 07.08 23:12 «Полісся» з 11 українцями в «основі» розгромило володаря Кубка Угорщини: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій
Сніданок як у ресторані: швидко і дуже смачно
А що ви їсте на сніданок? На це питання всі дадуть різні відповіді. Хтось любить вівсянку, хтось — омлет, хтось яєчню. А хочете приготувати щось незвичайне? Приготуйте коржик із сиром. Начинки можуть бути різними — на ваш смак. Вона така смачна — як у ресторані. Красиво сервіруйте стіл. І це буде прекрасний початок дня. Вчіть готувати смачні страви і дітей. Це цікавий процес. Такі навички ніколи не будуть в житті зайвими. Гастрономія — це творчість, яка може захопити кожного.
Рецептом ласощів поділилася з читачами «ФАКТІВ» кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.
Коржики з сиром
- 1 яйце і 1 білок
- 40 г рисового борошна
- 1 г розпушувача
- 40 г йогурту
- Сіль
- 40 г сиру
Замісити тісто з яєць, йогурту, рисового борошна, додавши розпушувач і сіль. Смажити коржик на розігрітій сковороді з олією під кришкою до напівготовності. Натерти зверху сир. За допомогою лопатки скласти навпіл, як омлет.
І смачного вам і вашим близьким!
Фото з альбому Елли Іванової
