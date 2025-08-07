Сніданок як у ресторані: швидко і дуже смачно

А що ви їсте на сніданок? На це питання всі дадуть різні відповіді. Хтось любить вівсянку, хтось — омлет, хтось яєчню. А хочете приготувати щось незвичайне? Приготуйте коржик із сиром. Начинки можуть бути різними — на ваш смак. Вона така смачна — як у ресторані. Красиво сервіруйте стіл. І це буде прекрасний початок дня. Вчіть готувати смачні страви і дітей. Це цікавий процес. Такі навички ніколи не будуть в житті зайвими. Гастрономія — це творчість, яка може захопити кожного.

Рецептом ласощів поділилася з читачами «ФАКТІВ» кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.

Коржики з сиром 1 яйце і 1 білок

40 г рисового борошна

1 г розпушувача

40 г йогурту

Сіль

40 г сиру

Замісити тісто з яєць, йогурту, рисового борошна, додавши розпушувач і сіль. Смажити коржик на розігрітій сковороді з олією під кришкою до напівготовності. Натерти зверху сир. За допомогою лопатки скласти навпіл, як омлет.

І смачного вам і вашим близьким!

Фото з альбому Елли Іванової

