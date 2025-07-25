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Книга рецептів

Незвичайний салат для тих, хто береже фігуру: бюджетно і просто

21:59 25 липня 2025
Кабачковий салат. Фото кулінарки Елли Іванової

Літо — прекрасна пора року для того, щоб стати хоч трохи стрункішою, якщо в цьому є потреба. Вітамінні легкі салати допоможуть це зробити. А прекрасних рецептів чимало.

Одним з таких рецептів поділилася з читачами «ФАКТІВ» кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами на кухні. Дуже важливо відкривати для себе і рідних людей нові цікаві смаки, як це роблять відомі кулінари світу. Можливо, якийсь рецепт стане вашим улюбленим. І це чудово. Готуйте із задоволенням для тих, кого любите.

Кабачковий салат

  • 2−3 маленьких молодих кабачка
  • 2 салатні цибулини

Для маринаду

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  • 2 столові ложки рослинної олії
  • По дрібці солі і цукру
  • Перець чорний
  • 1 зубок часнику
  • 1 столова ложка яблучного оцту

Цибулю порізати тонко кільцями і замаринувати в суміші яблучного оцту і рослинної олії з часником, перцем, сіллю і цукром. Додати тонко порізані молоді кабачки. Помістити на пів години в холодильник.

І смачного вам і вашим близьким!

Нагадаємо рецепт розкішного фруктового торта за 10 хвилин без духовки.

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Фото з альбому Елли Іванової

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