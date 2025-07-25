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Незвичайний салат для тих, хто береже фігуру: бюджетно і просто
Літо — прекрасна пора року для того, щоб стати хоч трохи стрункішою, якщо в цьому є потреба. Вітамінні легкі салати допоможуть це зробити. А прекрасних рецептів чимало.
Одним з таких рецептів поділилася з читачами «ФАКТІВ» кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами на кухні. Дуже важливо відкривати для себе і рідних людей нові цікаві смаки, як це роблять відомі кулінари світу. Можливо, якийсь рецепт стане вашим улюбленим. І це чудово. Готуйте із задоволенням для тих, кого любите.
Кабачковий салат
- 2−3 маленьких молодих кабачка
- 2 салатні цибулини
Для маринаду
- 2 столові ложки рослинної олії
- По дрібці солі і цукру
- Перець чорний
- 1 зубок часнику
- 1 столова ложка яблучного оцту
Цибулю порізати тонко кільцями і замаринувати в суміші яблучного оцту і рослинної олії з часником, перцем, сіллю і цукром. Додати тонко порізані молоді кабачки. Помістити на пів години в холодильник.
І смачного вам і вашим близьким!
Нагадаємо рецепт розкішного фруктового торта за 10 хвилин без духовки.
Фото з альбому Елли Іванової201
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