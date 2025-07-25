Незвичайний салат для тих, хто береже фігуру: бюджетно і просто

Літо — прекрасна пора року для того, щоб стати хоч трохи стрункішою, якщо в цьому є потреба. Вітамінні легкі салати допоможуть це зробити. А прекрасних рецептів чимало.

ВІДЕО ДНЯ

Одним з таких рецептів поділилася з читачами «ФАКТІВ» кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами на кухні. Дуже важливо відкривати для себе і рідних людей нові цікаві смаки, як це роблять відомі кулінари світу. Можливо, якийсь рецепт стане вашим улюбленим. І це чудово. Готуйте із задоволенням для тих, кого любите.

Кабачковий салат 2−3 маленьких молодих кабачка

2 салатні цибулини Для маринаду РЕКЛАМА 2 столові ложки рослинної олії

По дрібці солі і цукру

Перець чорний

1 зубок часнику

1 столова ложка яблучного оцту

Цибулю порізати тонко кільцями і замаринувати в суміші яблучного оцту і рослинної олії з часником, перцем, сіллю і цукром. Додати тонко порізані молоді кабачки. Помістити на пів години в холодильник.

І смачного вам і вашим близьким!

Нагадаємо рецепт розкішного фруктового торта за 10 хвилин без духовки.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

201

Читайте нас у Facebook