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Картопляні коржики з учорашнього пюре: раз-два — і готово!

22:01 31 липня 2025
Картопляні коржики. Фото кулінарки Елли Іванової

Якщо у вас залишилося вчорашнє пюре, це привід приготувати чудові картопляні коржики. Змастіть їх вершковим маслом — і ви отримаєте делікатес із делікатесів. Також можна доповнити їх улюбленою зеленню. Або подавати зі свіжими овочами — огірком та помідором. А якщо вже доповните скибочкою шинки, то це вже буде святковий варіант.

Готуйте з натхненням для людей, яких ви любите. Адже натуральна домашня їжа — це основа здоров'я. Крім того, кулінарна творчість — свого роду медитація. Готуючи, думайте про щось хороше і приємне. Це дуже важливо.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом ласощів, які варто приготувати:

Картопляні коржики

  • 300 г картопляного пюре
  • 100 г натертого сиру
  • Чорний перець
  • 50−60 г борошна
  • Додавати сіль не потрібно, вона є в пюре та сирі.

З'єднати картопляне пюре з сиром і перцем, а також борошном. Розкачати з цього тіста коржики. Смажити на сухій сковороді.

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Подавати, змастивши вершковим маслом!

Смачного вам і вашим близьким!

Нагадаємо ще один рецепт хрусткого картопляного коржика.

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Фото з альбому Елли Іванової

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