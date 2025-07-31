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Картопляні коржики з учорашнього пюре: раз-два — і готово!
Якщо у вас залишилося вчорашнє пюре, це привід приготувати чудові картопляні коржики. Змастіть їх вершковим маслом — і ви отримаєте делікатес із делікатесів. Також можна доповнити їх улюбленою зеленню. Або подавати зі свіжими овочами — огірком та помідором. А якщо вже доповните скибочкою шинки, то це вже буде святковий варіант.
Готуйте з натхненням для людей, яких ви любите. Адже натуральна домашня їжа — це основа здоров'я. Крім того, кулінарна творчість — свого роду медитація. Готуючи, думайте про щось хороше і приємне. Це дуже важливо.
Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом ласощів, які варто приготувати:
Картопляні коржики
- 300 г картопляного пюре
- 100 г натертого сиру
- Чорний перець
- 50−60 г борошна
- Додавати сіль не потрібно, вона є в пюре та сирі.
З'єднати картопляне пюре з сиром і перцем, а також борошном. Розкачати з цього тіста коржики. Смажити на сухій сковороді.
Подавати, змастивши вершковим маслом!
Смачного вам і вашим близьким!
Нагадаємо ще один рецепт хрусткого картопляного коржика.
Фото з альбому Елли Іванової72
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