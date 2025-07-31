Якщо у вас залишилося вчорашнє пюре, це привід приготувати чудові картопляні коржики. Змастіть їх вершковим маслом — і ви отримаєте делікатес із делікатесів. Також можна доповнити їх улюбленою зеленню. Або подавати зі свіжими овочами — огірком та помідором. А якщо вже доповните скибочкою шинки, то це вже буде святковий варіант.

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Готуйте з натхненням для людей, яких ви любите. Адже натуральна домашня їжа — це основа здоров'я. Крім того, кулінарна творчість — свого роду медитація. Готуючи, думайте про щось хороше і приємне. Це дуже важливо.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом ласощів, які варто приготувати:

Картопляні коржики 300 г картопляного пюре

100 г натертого сиру

Чорний перець

50−60 г борошна

Додавати сіль не потрібно, вона є в пюре та сирі.

З'єднати картопляне пюре з сиром і перцем, а також борошном. Розкачати з цього тіста коржики. Смажити на сухій сковороді.

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Подавати, змастивши вершковим маслом!

Смачного вам і вашим близьким!

Нагадаємо ще один рецепт хрусткого картопляного коржика.

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Фото з альбому Елли Іванової

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