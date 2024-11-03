Вівсянка зі смаком тірамісу: готується з вечора для сніданку
Вівсянку на сніданок багато хто любить. Хтось готує її на молоці, хтось на воді. Хтось додає родзинки та мед, хтось — банани та груші, а деякі — свіжу зелень. Про смаки не сперечаються — і це істина.
А чи пробували ви колись вівсянку зі смаком тірамісу? Якщо ні, то приготуйте її найближчим часом. Зробити це нескладно. А задоволення отримаєте, як у ресторані. Можливо, такий сніданок захочете приготувати не раз.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Це смачно та ситно, — каже Елла Іванова. — І, звичайно ж, незвичайно. Увечері приготуйте, вранці готовий сніданок.
Вівсянка зі смаком тірамісу
Рецепт на 1 порцію
- 50 г вівсянки
- 1 чайна ложка меду
- 1 чайна ложка какао
- 50 г теплого молока
- 1 чайна ложка насіння чиа
- Свіжоприготовлена кава еспресо 50−100 мл
Усі інгредієнти з'єднати. Дати трохи постояти.
Поєднати 50 г сметани (йогурту) з чайною ложкою меду. І викласти це, як крем, на вівсянку. Накрити плівкою. Помістити на ніч у холодильник. Вранці посипати какао (чайна ложка).
Сніданок готовий!
Смачного!
Раніше Лілія Цвіт поділилася рецептом приготування ніжних, наче хмаринки, булочок з корицею.
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Фото з альбому Елли Іванової134
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