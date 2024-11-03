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Вівсянка зі смаком тірамісу: готується з вечора для сніданку

17:50 3 листопада 2024
Вівсянка зі смаком тірамісу

Вівсянку на сніданок багато хто любить. Хтось готує її на молоці, хтось на воді. Хтось додає родзинки та мед, хтось — банани та груші, а деякі — свіжу зелень. Про смаки не сперечаються — і це істина.

А чи пробували ви колись вівсянку зі смаком тірамісу? Якщо ні, то приготуйте її найближчим часом. Зробити це нескладно. А задоволення отримаєте, як у ресторані. Можливо, такий сніданок захочете приготувати не раз.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Це смачно та ситно, — каже Елла Іванова. — І, звичайно ж, незвичайно. Увечері приготуйте, вранці готовий сніданок.

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Вівсянка зі смаком тірамісу

Рецепт на 1 порцію

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  • 50 г вівсянки
  • 1 чайна ложка меду
  • 1 чайна ложка какао
  • 50 г теплого молока
  • 1 чайна ложка насіння чиа
  • Свіжоприготовлена кава еспресо 50−100 мл

Усі інгредієнти з'єднати. Дати трохи постояти.

Поєднати 50 г сметани (йогурту) з чайною ложкою меду. І викласти це, як крем, на вівсянку. Накрити плівкою. Помістити на ніч у холодильник. Вранці посипати какао (чайна ложка).

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Сніданок готовий!

Смачного!

Раніше Лілія Цвіт поділилася рецептом приготування ніжних, наче хмаринки, булочок з корицею.

Приготуйте також неймовірно смачну гарбузову кашу за старовинним рецептом.

Фото з альбому Елли Іванової

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