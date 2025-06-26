Кабачки по-турецьки за 5 хвилин на пательні: будете готувати їх щодня, бо це смачно й доступно

Спробуйте цей незвичайний, але дуже простий турецький рецепт з кабачків або цукіні. Вони залишаються злегка хрумкими, зберігаючи природну текстуру, і водночас набувають надзвичайного аромату завдяки спеціям. Готуються швидко, а смак приємно здивує — легка страва, яку можна приготувати й на сімейну вечерю, й до святкового столу, розповідає авторка каналу «Ситий стіл — їжа та рецепти»

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Інгредієнти:

2−3 молоденьких кабачки (цукіні)

3−4 зубчики часнику

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3−4 ст. л. олії

1 ч. л. солодкої паприки

½ ч. л. чорного перцю

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1 ст. л. рідкого меду

2 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. кунжуту

1 пучок зелені кропу, петрушки та кінзи

Сіль

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Приготування:

Кабачки наріжте довгими шматочками — приблизно розміром із палець. У сковороді розігрійте рослинну олію. Додайте дрібно порізаний часник і прогрійте кілька секунд, щоб олія увібрала аромат. Уважно слідкуйте — часник не повинен підгоріти.

Додайте кабачки й обсмажуйте їх на сильному вогні приблизно 3 хвилини, до стану аль денте. Приправте сіллю, меленим перцем, солодкою або копченою паприкою, додайте мед, соєвий соус і білий кунжут. Продовжуйте смажити, поки соус не почне карамелізуватися й огортати овочі.

Тим часом подрібніть свіжу петрушку або кінзу. Зніміть сковороду з вогню, додайте зелень та акуратно перемішайте.

Подавайте теплими або кімнатної температури — як гарнір або легку літню закуску.

Раніше переможець 7-го сезону кулінарного шоу «МастерШеф» Вадим Бжезінський (Пава) запропонував приготувати дуже смачний сніданок, у складі якого є його кабачок та авокадо.

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