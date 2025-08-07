- 15:52 Просто амазонка: мережа в шоці від відео відомої шеф-кухарки
У центрі Черкас сталася стрілянина в закладі харчування: озброєний чоловік забарикадувався всередині
У Черкасах, де нещодавно неадекват вчинив стрілянину на зупинці, у центрі міста невідомий влаштував стрілянину поблизу «МакДональдза» на вулиці Смілянській. Про це повідомила поліція Черкаської області та місцеві ЗМІ.
«Поліція Черкас працює на місці стрілянини у закладі харчування у центрі міста. Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал. Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою. Просимо не наближатися до місця інциденту», — йдеться у повідомленні поліції.
Близько 12:20 медики вивезли із закладу пораненого чоловіка. У якому він стані журналістам поки не коментують, інформує Суспільне.
Нагадаємо, що на початку січня в Полтаві повідомили про підозру керівнику одного з обласних медзакладів, який перебував нетверезим за кермом та вчинив стрілянину. Ексклюзивний матеріал «Хуліган із психлікарні: подробиці гучного скандалу з керівником медзакладу в Полтаві» читайте на сайті «ФАКТІВ».126
