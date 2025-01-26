Неадекват вчинив стрілянину на зупинці у Черкасах: є поранені (фото, відео)

Нещодавно столичні правоохоронці повідомляли про вуличний конфлікт, який переріс у стрілянину та закінчився загибеллю перехожого. А напередодні у Черкасах застосування зброї також стало наслідком вуличної сварки, але, на щастя, люди не загинули.

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Втім, як повідомляють в ГУНП в Черкаській області, є постраждалі — чоловік та жінка.

Надзвичайна подія сталася увечорі 25 січня поруч парку, що на Проспекті Перемоги. Про стрілянину правоохоронцям повідомили очевидці та надали опис «стрілка».

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Завдяки цьому чоловіка швидко розшукали та затримали неподалік від місця вчинення злочину.

Патрульні поліцейські в Черкасах затримали стрілка. Фото поліції

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Затриманий — 53-річний чоловік, який вистрелив у 23-річного хлопця та вдарив руків’ям пістолета по голові 35-річну жінку. Постраждалі були шпиталізовані. Нападу передував конфлікт між затриманим та постраждалими, які стояли на зупинці громадського транспорту.

Зловмисник стріляв в хлопця та вдарив пістолетом жінку. Фото поліції

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Стрілок затриманий в процесуальному порядку відповідно до статті 208 КПК України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

Щодо стрілянини у Черкасах відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Фото поліції

Наразі за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Затриманому чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на початку січня в Полтаві повідомили про підозру керівнику одного з обласних медзакладів, який перебував нетверезим за кермом та вчинив стрілянину. Ексклюзивний матеріал «Хуліган із психлікарні: подробиці гучного скандалу з керівником медзакладу в Полтаві» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото поліції

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