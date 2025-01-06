Хуліган із психлікарні: подробиці гучного скандалу з керівником медзакладу в Полтаві

В Україні медики часто потрапляють у скандали «заробляючи» на ухилянтах, але ця історія повязана з зухвалістю та безкарністю. У Полтаві не вщухає скандал навколо 40-річного виконуючого обов’язки керівника Полтавської обласної психіатричної лікарні Віктора Волошина, який напідпитку сів за кермо службового екскаватора і намагався викорчувати горіхове дерево на подвір’ї чужого ОСББ. А коли мешканці намагалися його втихомирити, він почав відстрілюватися. 2 січня Віктору Волошину повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї. Відкрите проти нього кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Йому обрано запобіжний захід у виді застави на суму понад 240 тис. грн. Однак він продовжує виконувати службові обов’язки, і в цьому весь парадокс.

Дуже добрий, коли тверезий

Загалом, кажуть знайомі пана Волошина, він дуже добрий. Але додають: «Якщо тверезий».

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Саме цей аргумент вони й наводили 72-річному голові ОСББ «Затишок на Балакіна» Олександру Литвиненку, який постраждав від кулі, випущеної водієм екскаватора.

— Невідомий мені чоловік, вочевидь, друг головного психіатра області, який коли під’їхав на його виклик на місце події, просив мене не надавати тому випадку розголосу, — розповідає Олександр Миколайович. — Навіть запитував, яку я компенсацію хочу отримати за це. Тоді ж і переконував мене, що його товариш «дуже добрий, якщо тверезий».

Голова ОСББ Олександр Литвиненко

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Та все ж голова ОСББ не змовчав і надав розголосу неадекватним діям відомого в області керівника медичного закладу, звернувшись до редакції інтернет-видання «Полтавщина». «Ми переживали, що Волошин цю історію замне й такі витівки у нашому дворі триватимуть і далі», — пояснює своє рішення.

До речі, саме після того інциденту голова ОСББ й дізнався, що чоловік, який регулярно навідувався до однієї особи в їхньому будинку, і є в. о головного лікаря КП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради».

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— Мешканці нашої багатоповерхівки давно звернули увагу на кремезного чоловіка, котрий частенько приїздив у наш двір то на одній іномарці, то на іншій, то на мікроавтобусі. А це, останній раз, приїхав на екскаваторі. Але хто він, що він, ніхто не знав, — розповідає далі Олександр Литвиненко.

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Сутичка між мешканцями будинку № 18 по вулиці Семена Антонця в Полтаві й водієм екскаватора з навісним ковшом сталася у понеділок, 16-го грудня. Заїхавши у двір, той «не розминувся» з невисоким парканом, що огороджує клумбу. Зламавши кілька секцій загорожі, екскаваторник дав задній хід. Та вже за деякий час знову повернувся і цього разу взяв курс на грецький горіх, який росте в кінці п’ятиповерхіки на два під’їзди. Піднявши ківш екскаватора, водій прийнявся «штурмувати» ним стовбур дерева.

Екскаватор у полтавському дворі

— Усе це відбувалося якраз напроти вікон моєї квартири, — пригадує Олександр Логвиненко. — Я вийшов, питаю водія, навіщо він це робить. Кажу, ти ж бачиш, дерево впаде і поб’є мені вікна або зруйнує цегляний паркан. Він відчинив затоновані дверцята і щось почав говорити, але я толком так нічого і не зрозумів. Було видно, що людина дуже п’яна і в неї заплітається язик. Я попередив чоловіка, що викличу поліцію. І це, видно, його розізлило, бо він, вийшовши з екскаватора, почав становитись переді мною в позу, як боксер перед супротивником. Намагався демонструвати свою силу, так би мовити. Та оскільки ледь тримався на ногах, упав між припаркованими машинами. І вже лежачи зробив кілька пострілів з травматичного пістолета. Одна з куль потрапила мені в поперек, інша поцілила під лопатку чоловікові з сусіднього під’їзду, який спостерігав за цим інцидентом.

— Я, почувши стрілянину, вийшов із під’їзду. Тут стояли люди, а чоловік напроти, там де стояли машини, то піднімався, то падав, — підтверджує інший потерпілий, 58-річний Віктор Яковенко. — І раптом він почав стріляти. Олександр Миколайович каже: «Ховайтеся у під’їзд, стріляє». Я розвертаюся і туди. Але не встиг — мене догнала куля. Поцілила у праву лопатку. Приїхала «швидка», надала допомогу…

Постраждалий мешканець будинку Віктор Яковенко

Водночас на місце пригоди приїхала й слідчо-оперативна група поліції, почала складати протокол. Вона й з’ясувала, що буйний психіатр стріляв у людей з травматичного пістолета й випустив щонайменше чотири кулі. Він і далі стіляв би, але, втративши рівновагу, впав і випустив пістолет. Скориставшись цим, Олександр Литвиненко відкинув зброю від гріха подалі. — пряма мова?

Горіх заважав нормально паркуватися

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваного, який, до речі, має посвідку учасника АТО, чималенький арсенал. Зокрема, травматичний пістолет «Вій» калібру 9 мм, рушницю Khan Arms, карабін АКМС МФ-1 7.62×39, карабін МКМ-072 СБ 7.62×39, оптичний приціл Pilad P4X32ML, мисливській ніж у футлярі, глушник чорного кольору, велику кількість різноманітних набоїв.

Травматичний пістолет, з яким Волошин приїхав корчувати дерево

Київський районний суд наклав арешт на зброю.

Під час досудового розслідування слідчі встановили і розмір завданої Волошиним матеріальної шкоди ОСББ — майже 16 тисяч гривень.

Загалом Віктор Волошин, член партії «Рідне місто», постійно потрапляє у якісь гучні скандали (про них трохи згодом — Авт.).

Отож і того вечора, хильнувши для хоробрості, він вирішив знести горіх, під яким зазвичай зупиняв свій автотранспорт. Щоб не заважав йому «нормально паркуватися». Невідомо, коли і скільки випив психіатр, перш ніж сісти за кермо службового екскаватора Hidromek, який рік тому (судячи з даних Prozorro), психлікарня придбала майже за 4,5 мільйона гривень. І це просто диво, що, проїхавши щонайменше п’ять кілометрів (якщо навпростець) від медзакладу до вул. Семена Антонця, 18, п’яний водій не втрапив у ДТП.

У ході досудового розслідування Волошин ще й намагався звинуватити мешканців будинку в тому, що вони зламали йому ніс. Насправді, говорить голова ОСББ, чоловік кілька разів упав з парканчика біля під’їзду, де намагався присісти, й розбив собі обличчя.

«Хто його звільнить? А якщо він оприлюднить дані пацієнтів?»

«Виробнича травма в людини». «Майбутній пацієнт свого закладу, яким керує. Свій серед своїх». «А кажуть, що психічні захворювання незаразні. Мабуть, брешуть». «Пора викликати санітарів! Це тільки у нас такий дебіл неадекватний може керувати психлікарнею. Як на мене, жоден незалежний лікар-психіатр не видасть йому довідки про те, що він здорова людина». Це лише маленька доля іронічних коментарів, які залишили читачі «Полтавщини», де вперше була опублікована історія боротьби п’яного психіатра з горіхом.

«Абсолютно нічого йому не буде. Стався серцевий напад і людина була змушена зробити декілька ковтків коньяку Hennessy»…"Певно, багато довідок про інвалідність продав, вирішив відсвяткувати". «У нього половина очільників лікується від алкоголізму та наркотиків. Хто його звільнить? А якщо він оприлюднить пацієнтів?» Інші сумнівалися в тому, що Волошин отримає справедливе покарання за свій неадекватний вчинок.

А йому дійсно багато чого сходило з рук. Кажуть, це тому, що він пов'язаний з політичною партією «Рідне місто», ядро якої складають колишні регіонали. Саме за поданням її очільника наприкінці 2016 року депутати обласної ради хай і з третьої спроби, але все ж таки протягнули на посаду головного лікаря Полтавського обласного психдиспансеру Віктора Волошина, який працював у цій комунальній установі лікарем-психіатром. З огляду на те, що це була креатура колишніх регіоналів, деякі громадські діячі й відомі волонтери на знак політичного протесту влаштували на сесії, що розглядала це питання, бойкот і навіть відмовилися від вручених тоді ж нагород.

Призначення Волошина було тим паче дивним, що за рік до цього недоброчесна діяльність медика стала об’єктом журналістського розслідування одного з місцевих телеканалів. Як з’ясувалося, Волошин, працюючи у державній установі, відкрив приватний медичний центр, куди лікарі диспансеру в обов’язковому порядку спрямовували тих, кому потрібна була довідка від психіатра, проходити психолого-фізіологічну експертизу. Кожна така експертиза коштувала 121 гривню.

Волошин змушений був закрити фірму, але ніякого покарання за свої махінації чи бодай якогось публічного засудження медичного керівництва чи місцевого політикуму не поніс.

Орач доріг і махінатор без прав на спецтехніку

Наприкінці 2019 року рішенням Полтавської обласної ради диспансер приєднали до Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні імені О.Ф. Мальцева. І Віктор Волошин став спочатку у ній заступником головного лікаря, а пізніше — виконуючим обов’язки головного лікаря.

А де Волошин — там скандал.

У березні 2022 року у нього виник конфлікт з мешканцями села Івонченці, яке межує з територією психлікарні. Бувши напідпитку, заступник головного лікаря психіатричної лікарні пан Волошин справив малу нужду посеред одного з дворів у цьому селі. У відповідь на зауваження громадян погрожував їм спалити хату. Протверезівши ж, помстився селянам за те, що вони викликали поліцію на спровокований ним інцидент й перекрив бетонним стовпом дорогу через медзаклад, якою роками користувалися мешканці Івонченців.

Минулого літа Волошин, сівши нетверезим за кермо трактора, переорав ґрунтову дорогу, яка веде з приміського села Тахтаулового до психлікарні. Шоковані мешканці викликали поліцію. Лікар послав поліцейських і втік по полю.

Медична й політична спільнота області інцидент, як і раніше, замовчала, зам’яла.

Та все це ягідки у порівнянні зі злочинною схемою, яку пан Волошин реалізував кілька місяців тому. Схема не геніальна, але досить дієва. Комунальному підприємству «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради», керівником якого він є, належить 860 гектарів землі у Лубенському районі. Їх засівають різноманітними сільгоспкультурами, за які заклад після реалізації врожаю отримує кошти для власного забезпечення. Здійснюючи свій умисел, Волошин, «зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з суб’єктами господарювання агропромислового комплексу, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, налагодили схему, спрямовану на незаконне збагачення шляхом привласнення та розтрати зерна кукурудзи, сої та соняшнику під час збору врожаю». Саме так сказано у матеріалах порушеного Октябрським райсудом Полтави 2 вересня минулого року кримінального провадження. Іншими словами, зловмисники занижували фактичну кількість зібраного під час обмолоту зерна, вносячи недостовірні відомості в облікові документи та оприбуткування. Слідство у цьому провадженні триває.

Але й тоді Волошин утримався на посаді.

І тільки боротьба з горіхом, зрештою, може закінчитися його поразкою.

За кілька днів після того, як інформація про п’яну витівку обласного психіатра потрапила у публічний простір, Полтавська ОВА направила обласній раді подання про відсторонення від службових обов’язків Віктора Волошина і призначення на його місце його заступника. Однак у поданні на звільнення чомусь були невідповідні дати, тому обласна рада повернула його назад.

Третього січня депутатка Полтавської обласної ради Людмила Мірошниченко публічно закликала голову облради Олександра Біленького і депутатський корпус запустити процедуру звільнення Волошина із займаної посади.

«Керівник КП „Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської облради“ Віктор Волошин скоро, мабуть, отримає нагороду за подвиг, вчинений проти жителів Полтави, за вміння стріляти з травматичної зброї по людях. А чого ж, як застава копійчана і йому інкримінують лише хуліганські дії? — іронізує Людмила Мірошниченко. — 40 років — мобілізаційний вік, посада свідчить, що він адекватний і може навіть комунальним закладом з серйозною специфікою керувати, значить, здравий і здоровий, то чого сидимо? Кого чекаємо? У ТЦК он план горить, тим паче таких не треба навчати користуватися зброєю».

Попри все Віктор Волошин впевнений у своїй безкарності. Колаж інтернет-видання «Зміст»

5 січня нарешті стало відомо про результати службового розслідування неадекватного вчинку керівника психіатричного закладу. Відповідь директора обласного департаменту охорони здоров’я Віктор Лисака на інформаційний запит інтернет-видання «Полтавщина» викликає не те, що подив, а відчуття якогось сюру. «В результаті перевірки в організації роботи виявлені порушення, що полягають в допуску некваліфкованого працівника до керування спеціальною технікою», — йдеться у відповіді. Виходить, якби Волошин мав права на спецтехніку, то міг би сідати п’яним за її кермо, безпідставно зносити дерево на чужому подвір’ї й стріляти у людей?

Тож людина, яку правоохоронці підозрюють у хуліганстві, залишається при посаді, хоча тимчасове виконання обов’язків директора покладено на заступника. І навіть має нахабство заявляти колективу, що його ніхто не звільнить…

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на Хмельниччині підприємиця вимагала пів мільйона гривень за групу інвалідності військовозобов’язаному.

На фото у заголовку психіатр Віктор Волошин та його «подвиги». Колаж видання «Полтавщина»

Фото автора та з відкритих джерел.

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