Відомий астролог Еван Натаніель Грім прогнозує, що у житті деяких людей скоро почнеться «світла смуга».

А чого чекати від п'ятниці, 8 серпня, представникам всіх знаків зодіаку, розповідає розклад за картами Таро, який публікує українське видання Modista.



Овен — «Сонце»

В Овнів енергія битиме через край, і це варто використати на повну. Відчуття ясності та оптимізму дасть поштовх навіть у найскладніших ситуаціях. Це буде день, коли ваші ідеї знайдуть відгук.

Порада карт — Не бійтеся ділитися своїм натхненням з іншими.

ВІДЕО ДНЯ

Телець — «Король Мечів»

У Тельців настає час не для емоцій, а для чітких планів і обґрунтованих дій. Можливо, доведеться проявити твердість або розставити всі крапки над «і» у важливій розмові.

Порада карт — Ваші слова матимуть силу — використовуйте їх мудро, щоб відстояти свої позиції.

Близнюки — «Блазень»

Близнюки відчують потребу відійти від рутини та почати щось нове. Для цього потрібно відпустити старе і просто довіритися потоку. Дозвольте собі трохи авантюризму. Не бійтеся експериментувати, змінювати плани або просто піти незвіданим шляхом.

Порада карт — Пам'ятайте: завтрашній день — це про свободу та свіжий погляд на речі.

РЕКЛАМА

Рак — «Справедливість»

День стане часом для чесності й об’єктивності, особливо якщо потрібно прийняти важливе рішення. Перегляньте, чи все чесно у ваших стосунках та справах. Можливо, хтось або щось вимагає вашої уваги, щоб відновити баланс.

Порада карт — Дійте відповідно до своїх принципів, і це принесе відчуття гармонії.

Лев — «Лицар Мечів»

Від Левів день буде вимагати швидкої реакції та рішучості. Можливо, ви відчуєте нестримне бажання кинутися в бій або вирішити проблему тут і зараз. Але пам’ятайте, що імпульсивність — ваш ворог. Використовуйте свою енергію для того, щоб чітко й швидко діяти, але не забувайте думати на крок уперед.

Порада карт — Пам'ятайте, що ваша рішучість зможе багато чого змінити.

Діва — «Дев'ятка Пентаклів»

Діви зможуть отримати плоди своєї праці. Настав час насолодитися результатами, які ви самі створили. Відчуття стабільності й комфорту буде супроводжувати протягом дня.

Порада карт — Святкуйте день, який буде присвячений вашим досягненням.

РЕКЛАМА

Терези — «Диявол»

Терези можуть відчути, що щось стримує або маніпулює вашим вибором. Це може бути як зовнішній вплив, так і ваші власні залежності чи страхи. Тому важливо чесно подивитися в очі своїм тіньовим сторонам.

Порада карт — Розуміння зв'язків, які тягнуть назад — перший крок до звільнення.

Скорпіон — «Туз Кубків»

Скорпіонам день обіцяє емоційне оновлення. Це час для емоційної відкритості та щирості. Не бійтеся показати свої почуття. Ця енергія може принести гармонію у ваше життя.

Порада карт — Важливо довіряти своєму серцю.

Стрілець — «Закохані»

Для Стрільців настає час вибору, який може вплинути на долю. Доведеться зробити важливий вибір, який буде відповідати вашим переконанням. Не приймайте рішення поспіхом, а ретельно обміркуйте, що для вас найважливіше.

Порада карт — День вимагатиме чесності перед собою.

Козоріг — «Вісімка Мечів»

Козороги можуть відчути себе обмеженими у своїх можливостях. Це може бути через власні переконання або страхи, які ви самі собі вигадали. Подивіться на ситуацію неупереджено — можливо, винні ви самі.

Порада карт — Позбавтеся ментальних обмежень, і побачите, що двері життя широко відчинені.

РЕКЛАМА

Водолій — «Імператор»

Для Водоліїв день пройде під знаком структури, порядку та самодисципліни. Можливо, вам доведеться взяти на себе відповідальність за великий проєкт або стати в ньому лідером. Покажіть свою рішучість і здатність до керування.

Порада карт — Створіть чіткі правила для себе та інших, і тоді зможете досягти значних результатів.

Риби — «Верховна Жриця»

Рибам варто довіряти більше інтуїції, аніж логіці. У вас може з’явитися відчуття, що вам відомо більше, ніж ви можете пояснити словами. Слушний день для внутрішньої роботи, медитації та спостереження.

Порада карт — Слухайте свої внутрішні підказки, вони допоможуть розкрити приховані можливості.

Про те, кому серпень принесе багатство й успіх, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

100

Читайте нас у Facebook