«Шахтар» отримав опонента в раунді плей-оф Ліги Європи

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів кинуто жереб раунду плей-оф Ліги Європи-2025/2026. Зокрема, своїх можливих опонентів дізналися володар Кубка України «Шахтар» та чемпіон країни «Динамо» (на випадок вильоту з Ліги чемпіонів).

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Якщо підопічні турка Арди Турана, що вибили з турніру міцний «Бешикташ», пройдуть у 3-му раунді кваліфікації ЛЄ грецький «Панатінаїкос» (7 серпня в Афінах і 14 серпня в Кракові), то путівку в основний турнір вони оскаржать у протистоянні з турецьким «Самсунспором». Перший матч гірники проведуть 21 серпня на своєму полі, поєдинок у відповідь — 28 серпня в гостях.

Що ж до київського «Динамо», то команда Олександра Шовковського у разі вильоту від чемпіона Кіпру «Пафоса» з Ліги чемпіонів перебереться до Ліги Європи, де зіграє з переможцем пари «Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль). Перша зустріч — 21 серпня на чужому полі, зустріч у відповідь — 28-го на своєму.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» вибив з Ліги Європи віцечемпіона Фінляндії «Ільвес».

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Фото ФК «Шахтар»

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