Хвостики відривати не треба: смачнющі мариновані помідори за рецептом Лізи Глінської
Відома українська кулінарка, переможниця одного з сезонів, а також екс-суддя кулінарного шоу «Майстер Шеф» Ліза Глінська зараз відома як автор вишуканих десертів та смаколиків.
Але в архіві Лізи немало і багато інших рецептів, які дуже необхідні господиням зараз, в сезон консервації і заготовки на зиму. Є серед них і досить оригінальні. Зокрема, рецепт «ідеальних» маринованих томатів без шкірки.
Для маринаду на 1 кг невеличких помідорів (найкраще підійдуть чері або коктейльні) «Мастер Шеф» Ліза Глінська бере такі інгредієнти:
- вода (окріп) — 1 л
- сіль — 35 г
- цукор — 35 г
- оцет 9% - 35 г
- лавровий лист — 1 шт.
- перець чорний горошком — кілька горошин
- часник — 5−6 зуб
- цибуля — 1 невелика
- кріп — 20−30 г.
Щоб приготувати маринад, у миску «Мастер Шеф» Глінська складає лавровий лист, перець горошком, додає сіл, цукор, оцет, заливає все літром гарячої води та перемішує до розчинення солі та цукру.
Даємо маринаду охолонути, а тим часом треба підготувати помідори. Хвостики відривати з помідорів не варто. Господиня просто робить на кожному помідорі кілька проколів зубочисткою та бланшує їх: заливає на хвилину окропом, потім зливає воду та додає холодної води, щоб з них легко знімалася шкірка.
Часник Єлизавета Глінська нарізає тонкими слайсами, цибулю — кільцями. Помідори обчищує чистить від шкірки.
На дно миски, в якій будемо маринувати помідори, складаємо кріп (нарізати його не потрібно) та цибулю з часником, зверху викладаємо очищені помідори та заливаємо все маринадом. Накриваємо миску плівкою.
Щоб помідори добре промаринувалися, на добу ставимо їх у холодильник, а потім — насолоджуємося!
Нагадаємо, що перед початком «яблучного» сезону інша кулінарка-красуня поділилася секретом приготування шарлотки досить незвичним способом — на сковороді.58
Читайте нас у Facebook