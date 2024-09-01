Хвостики відривати не треба: смачнющі мариновані помідори за рецептом Лізи Глінської

Відома українська кулінарка, переможниця одного з сезонів, а також екс-суддя кулінарного шоу «Майстер Шеф» Ліза Глінська зараз відома як автор вишуканих десертів та смаколиків.

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Але в архіві Лізи немало і багато інших рецептів, які дуже необхідні господиням зараз, в сезон консервації і заготовки на зиму. Є серед них і досить оригінальні. Зокрема, рецепт «ідеальних» маринованих томатів без шкірки.

Для маринаду на 1 кг невеличких помідорів (найкраще підійдуть чері або коктейльні) «Мастер Шеф» Ліза Глінська бере такі інгредієнти:

вода (окріп) — 1 л

сіль — 35 г

цукор — 35 г

оцет 9% - 35 г

лавровий лист — 1 шт.

перець чорний горошком — кілька горошин

часник — 5−6 зуб

цибуля — 1 невелика

кріп — 20−30 г.

Щоб приготувати маринад, у миску «Мастер Шеф» Глінська складає лавровий лист, перець горошком, додає сіл, цукор, оцет, заливає все літром гарячої води та перемішує до розчинення солі та цукру.

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Даємо маринаду охолонути, а тим часом треба підготувати помідори. Хвостики відривати з помідорів не варто. Господиня просто робить на кожному помідорі кілька проколів зубочисткою та бланшує їх: заливає на хвилину окропом, потім зливає воду та додає холодної води, щоб з них легко знімалася шкірка.

Часник Єлизавета Глінська нарізає тонкими слайсами, цибулю — кільцями. Помідори обчищує чистить від шкірки.

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На дно миски, в якій будемо маринувати помідори, складаємо кріп (нарізати його не потрібно) та цибулю з часником, зверху викладаємо очищені помідори та заливаємо все маринадом. Накриваємо миску плівкою.

Щоб помідори добре промаринувалися, на добу ставимо їх у холодильник, а потім — насолоджуємося!

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Нагадаємо, що перед початком «яблучного» сезону інша кулінарка-красуня поділилася секретом приготування шарлотки досить незвичним способом — на сковороді.

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