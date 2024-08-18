Мариновані огірочки як в МакДональдс: цікавий рецепт від Лілії Цвіт
Рецептів маринування огірків існує безліч. І поле для фантазії господинь — величезне. Хтось додає до своїх заготовок виноградне листя, хтось — бадилля моркви, вважаюючи, що саме цей спосіб є дійсно правильним і вдалим.
А дехто з господинь, як ось блогерка Лілія Цвіт, пробує відтворити знайомий смак огірочків, і досягає у своїх дослідах успіху!
Мова про її рецепт «Маринованих огірків, як у МакДональдс».
Їх маринують вже нарізаними, додаючи для хрусткості французьку гірчицю.
Ігридієнти на 6 банок по 0,55 л:
- огірки — 3 кг
- сіль — 40 г
- цукор — 180 г
- чорний мелений перець — 1 ч.л.
- сухий часник- 1 ч.л.
- куркума — 2 ст.л.
- французька гірчиця в зернах — 6 ст.л.
- оцет 9% - 180 мл
- олія — 100 мл
Приготування
Огірки (краще, аби вони були невеликі) добре помийте, наріжте на тонкі слайси.
У великій мисці додайте до нарізаних огірків спеції, олію та оцет, залиште до виділення соку (орієнтовно на 10 хвилин).
Вкладіть огірки у підготовлені помиті банки, прикрийте кришкою і простерилізуйте протягом 15 хвилин з моменту закипання.
Щільно закрийте кришки і переверніть банки догори дном.
Важливо: кутати огірки не потрібно.
«Цей рецепт справді вартий уваги, обов'язково приготуйте», — радить пані Лілія своїм підписникам.
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