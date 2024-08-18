Мариновані огірочки як в МакДональдс: цікавий рецепт від Лілії Цвіт

Рецептів маринування огірків існує безліч. І поле для фантазії господинь — величезне. Хтось додає до своїх заготовок виноградне листя, хтось — бадилля моркви, вважаюючи, що саме цей спосіб є дійсно правильним і вдалим.

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А дехто з господинь, як ось блогерка Лілія Цвіт, пробує відтворити знайомий смак огірочків, і досягає у своїх дослідах успіху!

Мова про її рецепт «Маринованих огірків, як у МакДональдс».

Їх маринують вже нарізаними, додаючи для хрусткості французьку гірчицю.

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Ігридієнти на 6 банок по 0,55 л:

огірки — 3 кг

сіль — 40 г

цукор — 180 г

чорний мелений перець — 1 ч.л.

сухий часник- 1 ч.л.

куркума — 2 ст.л.

французька гірчиця в зернах — 6 ст.л.

оцет 9% - 180 мл

олія — 100 мл

Приготування

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Огірки (краще, аби вони були невеликі) добре помийте, наріжте на тонкі слайси.

У великій мисці додайте до нарізаних огірків спеції, олію та оцет, залиште до виділення соку (орієнтовно на 10 хвилин).

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Вкладіть огірки у підготовлені помиті банки, прикрийте кришкою і простерилізуйте протягом 15 хвилин з моменту закипання.

Щільно закрийте кришки і переверніть банки догори дном.

Важливо: кутати огірки не потрібно.

«Цей рецепт справді вартий уваги, обов'язково приготуйте», — радить пані Лілія своїм підписникам.

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