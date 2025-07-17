Консервовані огірки з кетчупом: незвично, але дуже смачно

Зараз сезон огірків, тому господині у пошуках простих і перевірених рецептів консервації. Цей — саме те, що потрібно. Рецепт простий, огірки мають апетитний вигляд, а смакують ще краще. Якщо не полюбляєте гостре, використовуйте кетчуп лагідний або з паприкою, і буде ідеальний баланс кисло-солодкого смаку, ділиться фудблогерка Антоніна Паламарчук.

ВІДЕО ДНЯ

Що потрібно:

огірки (корнішони або інші дрібні, щільні сорти)

парасольки кропу

РЕКЛАМА

перець чорний горошком

перець духмяний горошком

гвоздика — по 1 шт. на банку

РЕКЛАМА

кетчуп чилі (можна замінити на лагідний)

Інгредієнти для маринаду (на 5 літрових банок):

вода — 7 склянок

цукор — 1 склянка

РЕКЛАМА

оцет 9% - 1 склянка

сіль — 2 ст. л.

кетчуп чилі — 8 ст. л.

Приготування

Огірки добре промити, замочити в холодній воді на 2 години. У стерильні банки покласти: по 1 гвоздичці, по 2 горошини духмяного перцю, кілька горошин чорного перцю, 1 парасольку кропу. Потім щільно викласти огірки до верху.

Приготування маринаду

У каструлю налити воду, оцет, всипати цукор і сіль, додати кетчуп. Добре перемішати і довести до кипіння.

Огірки залити гарячим маринадом по вінця. У широку каструлю постелити рушник, налити трохи води. Поставити банки з огірками. Воду поступово нагріти до кипіння, стерилізувати 15−20 хв з моменту закипання. Закрити банки стерильними кришками, перевернути догори дном, укутати теплою ковдрою до повного охолодження.

Раніше блогерка з Німеччини Галина поділилася чудовим рецептом малосольних огірочків, які зберігаються всю зиму.

148

Читайте нас у Facebook