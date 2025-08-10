Прополіс позбавить мозолів, а підмор знизить цукор у крові: дешева альтернатива лікам та… меду

«ФАКТИ» розповідали про те, чи існує найкращий мед та як його вибирати . На жаль, цьогоріч через несприятливі погодні умови в Україні спостерігається дефіцит корисного солодкого продукту бджільництва. Тож він не всім буде по кишені. 300−400 гривень, а то й 500 за літр ще можна віддати, аби поласувати свіжим медком. Однак на «ліки» купувати його дорогувато. Тож голова громадської спілки «Обласне об’єднання «Полтавський пасічник» Наталія Сенчук радить звернути увагу на інші продукти бджільництва, які є дешевшою альтернативою меду.

Найдорожче молочко та сирі личинки при безплідді

— Ось вам приклад з мого особистого досвіду, — каже пані Наталія. — Один мій знайомий знаходиться у війську. Постійні стреси, проблеми з харчуванням, і в чоловіка розвинувся діабет. Я дізналася про це, коли рівень цукру в крові у нього піднявся до позначки 17. Кажу: «Тобі треба пропити настоянку бджолиного підмору (це настоянка, приготовлена з висушених і перетертих мертвих бджіл. — Авт.). Підмор дуже добре знижує рівень цукру, якщо людині ще не призначили інсуліну. В цьому я переконалася у ковідні часи, коли почався сплеск діабету. До речі, це науково доведений факт: COVID-19 різко спровокував у людей діабет першого типу в усьому світі, оскільки це захворювання відноситься до підвищеного фактору ризику розвитку коронавірусної інфекції. За моєю рекомендацією вже багато кому вдалося знизити рівень цукру. Знайомому військовому я вислала поштою настоянку підмору, він пропив курс, і його показники опустились майже до норми.

Бджолиний підмор дуже добре знижує рівень цукру в крові

Чистим прополісом (це клейка речовина, яку бджоли виробляють зі смолистих речовин, зібраних з бруньок дерев, змішаних з їхніми власними секретами та воском, яку вони використовують для замазування щілин у вулику, обробки стільників та дезінфекції комірок) Наталія Сенчук радить лікувати мозолі. Але насамперед, треба змазати шкіру навколо мозоля будь-якою олією, маслом чи гусячим жиром і закрити її пергаментним папером. Потім покласти невеликий кусочок прополісу на мозоль. При цьому слід врахувати, що під час ходьби кусочок розплескається, тому він має бути відповідного розміру. Після цього гарно замотати натоптане місце й залишити так на три дні. Коли будете знімати пов’язку, то разом з нею зніметься й мозоль.

Прополіс ще називають природним антибіотиком. Маючи антибактеріальні, противірусні та протигрибкові властивості, він добре підходить для лікування застудних захворювань, гаймориту, отиту, виразок, гастриту, кишкових інфекцій, захворювань ротової порожнини.

З прополісу роблять також свічки, які допомагають при геморої, проктиті, анальних тріщинах, ерозіях шийки матки, вагінітах, аднекситах, циститах, простатитах. Крім того, вони можуть використовуватися як додатковий засіб при лікуванні міом та фібромі матки.

Прополіс

Однак фахівчиня застерігає: з чистим прополісом треба бути дуже обережним, оскільки можна попекти слизові оболонки. Тому краще використовувати витяжку прополісу. До речі, її застосовують, зокрема, для заживлення ран після опіків.

Та насамперед треба переконатися в тому, що ви не маєте алергії на цей бджолиний клей, бо він містить аж 26 алергенів! Алергічна реакція на прополіс найчастіше виникає після зовнішнього застосування, а не приймання всередину. Діагноз алергії на прополіс ставиться за допомогою патч-тестування (пластирів) з 10-відсотковим прополісом у вазеліні або без нього. Згідно з відкритими даними, понад 6 відсотків людей на планеті страждають алергією на прополіс, і ця цифра зростає.

Наталія Сенчук радить звернути увагу на корисні для здоров'я продукти бджільництва, які є дешевшою альтернативою меду

Широкий спектр застосування має маточне молочко. Це секрет медових бджіл, який виділяється спеціальними залозами, що функціонують у першу половину їхнього життя. Бджоли годують ним личинки в перші три дні, а матка ним харчується постійно. Містить багато вітамінів, особливо групи В, має винятково збалансований склад по білках, які аналогічні білкам крові людини, мікроелементах і вуглеводах. Загалом це ідеальний дієтичний продукт, що стабілізує артеріальний тиск, підвищує імунітет, сприяє нормалізації обміну речовин, кровообігу, засвоєнню поживних речовин та виведенню токсинів, знижує рівень холестерину, допомагає зняти стрес, покращити настрій, пам'ять та концентрацію уваги, ефективне при безплідді та імпотенції, поліпшує стан шкіри.

Маточне молочко — найдорожчий продукт бджільництва.

Маточним молочком харчуються личинки

Маточне молочко — найдорожчий продукт бджільництва

Інший цінний бджолиний продукт — гомогенат трутневих личинок, або трутневе молочко. Личинки трутнів вживають у сирому або смаженому, сушеному, перетертому вигляді.

— Личинками не треба гидувати, — наголошує Наталія Сенчук. — У них немає ні кісток, ні хрящів. Вони просто наповнені молочком, яке при розриві тут же витікає. Трутневий гомогенат має солодкуватий смак і при змішуванні з медом нагадує морозиво або згущене молоко. Цей натуральний продукт містить багато біологічно активних речовин, таких як гормони, ферменти, вітаміни та мікроелементи, й особливо корисний для чоловічої репродуктивної системи.

Гомогенат трутневих личинок (трутневе молочко)

Отрута як ліки і рецепт маски для обличчя

І це ще не все. Бджолиний вулик — справжнє джерело надзвичайно корисних для здоров'я людини продуктів бджільництва. Варто також звернути увагу на бджолиний хліб (пергу), бджолине обніжжя (пилок), віск, забрус, бджолину отруту, личинки воскової молі. Коротко зупинимося на їхніх корисних властивостях.

Квітковий пилок — це сировина для приготування бджолами білкового корму, яким вони вигодовують личинок. Бджоли збирають пилок з квіток, обробляють його нектаром, утрамбовують у соти й зберігають як корм, який називається пергою.

Квітковий пилок

Щоб під час польоту пилок не розлетівся, бджоли змочують його слинними ферментами, нектарною речовиною, у результаті чого виходять крихітні жовті грудочки.

Бджолярі, аби заготувати обніжжя, встановлюють на вході у вулик грати з вузькими круглими отворами — пилокозбірники.

Вживання квіткового пилку сприяє покращенню імунітету, підвищенню енергії та загальному зміцненню організму, оскільки в ньому багато вітамінів, мінералів та амінокислот.

Перга — це зібраний пилок, утрамбований в соти (до речі, бджоли роблять це головою), залитий медом і законсервований у результаті ферментації. Тобто він містить ще більше корисних речовин завдяки дії ферментів.

Перга багата на вітаміни, білки та мінерали, підвищує фізичну та розумову працездатність, покращує настрій, допомагає впоратися зі стресом, поліпшує стан шкіри, волосся та нігтів, сповільнює процеси старіння. Її рекомендують при чоловічих дисфункціях та лікуванні чоловічого безпліддя.

Перга

Бджолина отрута (апітоксин) — секрет отруйних залоз бджіл, який вони виділяють при ужалюванні. Ця прозора, жовтувата рідина з різким запахом і пекучим смаком містить багато корисних речовин, зокрема білки, амінокислоти, ферменти та інші. Бджолина отрута використовується, зокрема, для лікування ревматизму, артриту та ін.

Бджолина отрута

Настоянка воскової молі. Воскова міль — нічний метелик сімейства вогнівок, який паразитує у бджолиному вулику. Її личинки знищують мед і стільники. Водночас вони здатні відновлювати величезну кількість процесів у людському організмі. Настоянку здавна застосовують для лікування туберкульозу, бронхолегеневих захворювань, жіночих та чоловічих проблем, для профілактики тромбофлебіту, для збереження краси та продовження молодості тощо.

Настоянка воскової молі

Віск — натуральний продукт, який бджоли виробляють для будівництва стільників. Його у вигляді тоненьких пластинок виділяють особливі воскові залози робочих бджіл, розташовані з нижнього боку черевця. Віск містить природні антисептики, які знижують запалення у ротовій порожнині, стимулюють вироблення слини, що сприяє травленню, є джерелом великої кількості біологічно активних речовин. Жування воску очищає зуби від нальоту і покращує стан ясен.

Бджолиний віск

Забрус (медова печатка) — це зрізані смужкою верхні воскові кришечки запечатаних медових стільників. При запечатуванні мед виходить набагато ароматнішим, адже, закриваючи стільники, бджоли використовують особливу речовину, до якої входять секрет воскових і слинних залоз, прополіс і квітковий пилок. Тож забрус за своїм складом набагато перевершує звичайний віск — це цілий букет з бджолопродуктів, незвичайний природний конгломерат біологічно активних речовин.

Він цілюще впливає на кровообіг, роботу м'язової системи, обмін речовин. У народній медицині його використовують при запаленні гайморових пазух, астми, алергічного нежитю, стоматитах, гінгівітах, ангіні та ін.

Забрус

Бджолині стільники (соти) — особливі конструкції, які бджоли створюють у своїх вуликах для утримання запасів меду, а також зберігання лялечок та вирощування потомства. Це справжнє джерело корисних речовин: вітамінів А, групи В, С, D, Е, К, РР, а також кальцію, магнію, фосфору, калію, заліза та інших мікроелементів.

Соти мають антимікробні та протизапальні властивості, покращують коронарний кровообіг, нормалізують кров'яний тиск та серцевий тонус, стимулюють роботу шлунково-кишкового тракту. Жування стільникового меду допомагає очищати зуби від нальоту та зміцнювати ясна.

Соти і перга

Насамкінець Наталія Сенчук поділилася випробуваним рецептом маски для обличчя, яка очищує, зволожує шкіру й зменшує ознаки старіння.

Взяти по столовій ложці меду й борошна вищого сорту (чи крохмалю) й білок одного яйця. Розмішати й накласти на обличчя. Тримати, доки висохне, а тоді змити. Бажано робити таку маску бодай раз на місяць.

— Бо ми ж повинні здоровими й красивими святкувати Перемогу! — підсумовує розмову пані Наталія.

