Кавунова дієта: чи допомагає вона схуднути та вивести токсини

Кавун — один з найсмачніших літніх фруктів. Він освіжає у спекотний день, чудово зволожує організм і має сечогінний ефект. То, може, він також допомагає схуднути? Тільки якщо він є основним продуктом у нашому раціоні, він може сприяти дефіциту калорій, пише Wprost odzywianie.

ВІДЕО ДНЯ

Існує кілька версій кавунової дієти. Найпопулярніша з них передбачає очищення організму та триває три дні, протягом яких ви їсте лише кавун (один великий на день). Після цього періоду ви можете або поступово вводити інші продукти, або повернутися до свого попереднього раціону. Але це неефективний спосіб схуднути, хоча ваги можуть показати меншу цифру через три дні.

Як добре було б, якби можна було деякий час їсти свою улюблену їжу та худнути. Не дивно, що так багато людей на це ведуться.

Крім того, набагато легше перейти на дієту, якщо вона передбачає лише короткочасну зміну звичок, після чого ви можете повернутися до свого попереднього способу життя. Ці дві пастки роблять обмежувальні дієти такими популярними. На жаль, вони не дають бажаних результатів.

РЕКЛАМА

Кавун є чудовим джерелом лікопену — червоного пігменту (каротиноїду) з сильними антиоксидантними властивостями. Він бореться з вільними радикалами, знижуючи ризик пошкодження клітин та уповільнюючи процес старіння. Це один з найпотужніших антиоксидантів, який має й протиракові властивості.

Кавун також багатий на харчові волокна, вітамін С та фолієву кислоту. Він сприяє детоксикації завдяки своїм сечогінним властивостям. 100 г кавуна містить лише близько 30 калорій. Однак важливо пам’ятати, що він має високий глікемічний індекс (75), тобто підвищує рівень цукру в крові після вживання. Тому цей фрукт, хоча й насичений водою, не рекомендується діабетикам.

Мало хто знає, що насіння кавуна надзвичайно багате на поживні речовини. Цікаво, що його можна запікати в духовці (варто додати трохи оливкової олії та ваших улюблених спецій).

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати фантастично смачний малосольний кавун.

119

Читайте нас у Facebook