Одружилися у прифронтовому місті: зірка «Кріпосної» вийшла заміж за відомого актора-військового

Акторка Анастасія Нестеренко, відома по серіалу «Кріпосна», вийшла заміж за актора, а нині військовослужбовця Костянтина Темляка.

ВІДЕО ДНЯ

Про радісну подію актриса повідомила у соціальній мережі, уточнивши, що весілля відбулося у прифронтовому Харкові.

Також Анастасія вказала, що офіційно оформити стосунки пара вирішила після року знайомства. Так, молодята на зображеннях похизувалася обручками й свідоцтвом про шлюб.

РЕКЛАМА

«Кохаю. Дай Боже нам мудрості, взаєморозуміння і щасливого, світлого майбутнього», — підписала кадри актриса.

У коментарях прихильники привітали пару з новим етапом у житті й побажали якнайбільше кохання й мирного неба.

РЕКЛАМА

«Вітаю, неймовірні» — написала Наталка Денисенко.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, на початку липня також одружилися ведуча «Сніданок з 1+1» Валентина Хамайко та батько її дітей, банкір, а нині військовий, Андрій Оністрат.

130

Читайте нас у Facebook