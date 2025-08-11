- 12:56 Як відіпрати штори, щоб вони стали білосніжними: блогерка порадила три способи, які гарантовано працюють
- 12:50 Операція «Опікун»: поліція провела масштабні обшуки через ухиляння від служби
- 12:25 Через ризик для життя автівки їздять по дорогах міста на швидкості під сто кілометрів: як живуть мешканці Херсону
- 11:55 Настає ваш зоряний час: карти Таро назвали щасливчиків нового тижня
- 11:24 Зустріч Трампа та путіна: Білий дім не виключає присутності Зеленського на саміті на Алясці
- 11:20 Ворожий терор на Донеччині: росіяни вбили двох жителів, ще 11 поранили
- 10:54 Бабуся Вільяма та Гаррі теж боялась привидів: Єлизавета II зверталася до екзорциста, щоб вигнати привид із Сандрінгема
- 10:26 У кожну банку додайте «медовухи»: рецепт незвичайних квашених огірків
- 09:56 Частина пенсіонерів може позапланово одержати підвищені виплати: що потрібно знати
- 09:54 Де і коли дивитися онлайн «ПСЖ» — «Тоттенхем»: букмекери визначили фаворита матчу за Суперкубок УЄФА
- 09:26 Дрони атакували Арзамаський приладобудівний завод в росії: що відомо
- 08:54 Терористи вночі завдали кілька сотень ударів по мирних населених пунктах Дніпропетровської та Запорізької областей
Операція «Опікун»: поліція провела масштабні обшуки через ухиляння від служби
По всій Україні проводяться масштабні перевірки ухилянтів, які намагалися уникнути служби у війську.
Про це повідомили у Нацполіції.
Вже повідомлено про підозру майже 30 особам у справі про фіктивні меддовідки, самоскалічення та підробку документів.
За інформацією поліцейських, основна схема полягала в поданні до військових частин документів про нібито незадовільний стан здоров’я або необхідність догляду за хворими родичами. Наразі проведено понад 60 обшуків по всій території України. Зловмисникам загрожує до десяти років увʼязнення.
Правоохоронці навели приклади неправдивих відомостей, які ухилянти подавали до ТЦК.
В одному з випадків військовий подав до територіального центру комплектування документи, що його мати й дружина мають ІІ групу інвалідності. Під час перевірки з’ясувалося, що жодна з жінок не зверталася до медичних закладів і медичної допомоги не отримувала.
В іншому епізоді військовозобовʼязаний надав довідку про непридатність до служби через стан здоров’я. Насправді лікарі рекомендували йому лише короткочасну відпустку тривалістю до 30 днів із подальшим поверненням до виконання обовʼязків.
Ще один військовослужбовець здійснив самоскалічення, намагаючись таким чином уникнути мобілізаційних заходів.
«За результатами слідчих дій правоохоронці задокументували численні факти використання підробленої медичної документації. У деяких фігурантів узагалі відсутні дані про звернення до лікарів», — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, майже 30 військовослужбовців та цивільних осіб отримали підозри.
Кримінальні провадження розслідуються за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 4 ст. 409 (Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом),
- ст. 336 (Ухилення від призову під час мобілізації),
- ст. 358 (Підроблення документів та їх використання),
- ч. 3 ст. 190 (Шахрайство).
В поліції також заявили, що у ході проведення перших двох етапів масштабної спецоперації «Опікун» поліцейські викрили близько 100 фактів підроблення довідок про догляд за людьми з інвалідністю. За допомогою фіктивних документів військові та призовники намагалися уникнути виконання обовʼязків військової служби.
Наразі правоохоронці продовжують збір доказової бази для притягнення всіх причетних до «схеми» осіб до кримінальної відповідальності.
Раніше повідомлялося, що народні депутати хочуть посилити покарання для ухилянтів.58
Читайте нас у Facebook
На Биків та Тигрів чекає випробування на міцність, а Кроликам потрібен відпочинок: східний гороскоп на тиждень 11 — 17 серпня