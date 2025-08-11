Операція «Опікун»: поліція провела масштабні обшуки через ухиляння від служби

По всій Україні проводяться масштабні перевірки ухилянтів, які намагалися уникнути служби у війську.

Про це повідомили у Нацполіції.

ВІДЕО ДНЯ

Вже повідомлено про підозру майже 30 особам у справі про фіктивні меддовідки, самоскалічення та підробку документів.

За інформацією поліцейських, основна схема полягала в поданні до військових частин документів про нібито незадовільний стан здоров’я або необхідність догляду за хворими родичами. Наразі проведено понад 60 обшуків по всій території України. Зловмисникам загрожує до десяти років увʼязнення.

РЕКЛАМА

Правоохоронці навели приклади неправдивих відомостей, які ухилянти подавали до ТЦК.

РЕКЛАМА

В одному з випадків військовий подав до територіального центру комплектування документи, що його мати й дружина мають ІІ групу інвалідності. Під час перевірки з’ясувалося, що жодна з жінок не зверталася до медичних закладів і медичної допомоги не отримувала.

В іншому епізоді військовозобовʼязаний надав довідку про непридатність до служби через стан здоров’я. Насправді лікарі рекомендували йому лише короткочасну відпустку тривалістю до 30 днів із подальшим поверненням до виконання обовʼязків.

Ще один військовослужбовець здійснив самоскалічення, намагаючись таким чином уникнути мобілізаційних заходів.

РЕКЛАМА

«За результатами слідчих дій правоохоронці задокументували численні факти використання підробленої медичної документації. У деяких фігурантів узагалі відсутні дані про звернення до лікарів», — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, майже 30 військовослужбовців та цивільних осіб отримали підозри.

Кримінальні провадження розслідуються за кількома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 4 ст. 409 (Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом),

- ст. 336 (Ухилення від призову під час мобілізації),

- ст. 358 (Підроблення документів та їх використання),

- ч. 3 ст. 190 (Шахрайство).

В поліції також заявили, що у ході проведення перших двох етапів масштабної спецоперації «Опікун» поліцейські викрили близько 100 фактів підроблення довідок про догляд за людьми з інвалідністю. За допомогою фіктивних документів військові та призовники намагалися уникнути виконання обовʼязків військової служби.

Наразі правоохоронці продовжують збір доказової бази для притягнення всіх причетних до «схеми» осіб до кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялося, що народні депутати хочуть посилити покарання для ухилянтів.

58

Читайте нас у Facebook