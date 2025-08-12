- 10:44 На Сумщині ЗСУ витіснили ворога за кордон: звідки вибили окупантів
- 10:24 Зеленський та лідери Європи зателефонують Трампу перед його зустріччю з російським диктатором
- 10:19 Примусові депортації, придушення української мови та ідентичності: у Європарламенті закликають до контролю за правами людини на ТОТ
- 09:54 Мільярдер Кріштіану Роналду покликав заміж Джорджину Родрігес через дев'ять років після знайомства
- 09:31 Росіяни вдарили ракетою по «учебці» Сухопутних військ: багато поранених
- 09:06 Українські дрони вдарили по заводу у Ставрополі
- 08:42 Ворог всю ніч розстрілював Нікополь з артилерії та атакував дронами
- 08:17 Ракам варто виявити гнучкість, а Левам — використати свій авторитет: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 серпня
- 00:53 Прорив на Добропілля: DeepState фіксує просування ворога, в ЗСУ заспокоюють
- 11.08 23:35 Шанс на мир і загроза нового наступу російських військ: що сказав Зеленський
- 11.08 22:33 «Знаю це з росії та з розмов з усіма. Будуть хороші і деякі погані речі для обох»: що сказав Трамп про війну, Зеленського і путіна
- 11.08 22:01 Як виглядати молодше без косметики: Андре Тан назвав кольори, що омолоджують
Мільярдер Кріштіану Роналду покликав заміж Джорджину Родрігес через дев'ять років після знайомства (фото)
Легендарний футболіст 40-річний Кріштіану Роналду, який підписав найкрутіший контракт в історії світового футболу, і 31-річна красуня Джорджина Родрігес нарешті одружаться після дев'яти років стосунків.
Кохана п'ятиразового володаря «Золотого м'яча», який виступає в Саудівській Аравії за клуб «Аль-Наср», опублікувала в соціальних мережах фото з ефектною обручкою на пальці.
«Так, згодна. У цьому житті й у всіх наступних», — написала аргентино-іспанська модель.
Нагадаємо, що португалець Кріштіану Роналду, який став першим мільярдером серед футболістів, і колишня продавець-консультант у мадридському салоні Gucci Джорджіна Родрігес перебувають у стосунках з 2016 року. У пари є двоє спільних дітей — 7-річна Алана Мартіна та 3-річна Белла Есмеральда, а також троє дітей футболіста від сурогатних матерів — 15-річний Кріштіану Роналду-молодший, а також 8-річні близнюки Матео та Єва.
Ще кілька років тому спливли деталі дошлюбного контракту Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес. Згідно з документом, у разі розлучення зіркової пари сімейний будинок Ла Фінка у Мадриді перейде моделі. Також іспанка отримуватиме по 100 тисяч євро на місяць протягом усього життя. Ймовірно, на суму вплинув той факт, що Джорджина, згідно з документами, є матір'ю всіх п'ятьох дітей Роналду — не лише її біологічних.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес втратили сина.
