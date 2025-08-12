41.12 / 41.63 47.85 / 48.49
Спорт

Мільярдер Кріштіану Роналду покликав заміж Джорджину Родрігес через дев'ять років після знайомства (фото)

9:54 12 серпня 2025
Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду

Легендарний футболіст 40-річний Кріштіану Роналду, який підписав найкрутіший контракт в історії світового футболу, і 31-річна красуня Джорджина Родрігес нарешті одружаться після дев'яти років стосунків.

Кохана п'ятиразового володаря «Золотого м'яча», який виступає в Саудівській Аравії за клуб «Аль-Наср», опублікувала в соціальних мережах фото з ефектною обручкою на пальці.

«Так, згодна. У цьому житті й у всіх наступних», — написала аргентино-іспанська модель.

Нагадаємо, що португалець Кріштіану Роналду, який став першим мільярдером серед футболістів, і колишня продавець-консультант у мадридському салоні Gucci Джорджіна Родрігес перебувають у стосунках з 2016 року. У пари є двоє спільних дітей — 7-річна Алана Мартіна та 3-річна Белла Есмеральда, а також троє дітей футболіста від сурогатних матерів — 15-річний Кріштіану Роналду-молодший, а також 8-річні близнюки Матео та Єва.

Ще кілька років тому спливли деталі дошлюбного контракту Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес. Згідно з документом, у разі розлучення зіркової пари сімейний будинок Ла Фінка у Мадриді перейде моделі. Також іспанка отримуватиме по 100 тисяч євро на місяць протягом усього життя. Ймовірно, на суму вплинув той факт, що Джорджина, згідно з документами, є матір'ю всіх п'ятьох дітей Роналду — не лише її біологічних.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес втратили сина.

Фото Instagram

125

