Кріштіану Роналду підписав найкрутіший контракт в історії світового футболу (фото)

Легендарний футболіст «Аль-Насра» та збірної Португалії Кріштіану Роналду, який став з національною командою переможцем Ліги націй, продовжив контракт з клубом із Саудівської Аравії до літа 2027 року на фантастичних умовах, повідомляє офіційний сайт ер-ріядців.

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Як інформує журналіст Танкреді Палмері, 40-річний футболіст за новим контрактом отримуватиме рекордні в історії світового футболу 263 млн євро на рік (720 548 євро на день!).

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Також Палмері навів топ-11 футболістів із річною зарплатою:

Кріштіану Роналду («Аль-Наср») — 263 млн євро;

Карім Бензема («Аль-Іттіхад») — 200 млн;

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Ліонель Мессі («Інтер Маямі») — 200 млн;

Кіліан Мбаппе («Реал») — 77,5 млн;

Садіо Мане («Аль-Наср») — 41 млн;

Марцело Брозович («Ан-Наср») — 33 млн;

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Ерлінг Холанд («Манчестер Сіті») — 30 млн;

Ріяд Марез («Аль-Ахлі») — 30 млн;

Н'Голо Канте («Аль-Іттіхад») — 25 млн;

Каліду Кулібалі («Аль-Хіляль») — 25 млн;

Айван Тоуні («Аль-Ахлі») — 25 млн.

Крім того, Кріштіану Роналду, який виступає за «Аль-Наср» з 2023 року, запропонували низку пільг, щоб він став «послом мрії» для заможних саудівців. Угода може збільшити прибуток футболіста до більш ніж пів мільярда євро за наступні два роки. Зокрема, португалець, крім астрономічної зарплатні, може розраховувати на підписний бонус у розмірі приблизно 30 млн євро, який збільшиться на 10 млн, якщо він залишиться в клубі на другий рік свого контракту. Також форвард отримає частку в клубі у розмірі 15% (її вартість оцінюється приблизно у 40 млн євро). А ще п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» може розраховувати на солідний бонус за виграш «Золотої бутси» та чемпіонського титулу.

Нагадаємо, що минулого сезону найкращий бомбардир чемпіонату Саудівської Аравії Кріштіану Роналду (25 влучних ударів) у 41 матчі у всіх турнірах забив за «Аль-Наср» 35 м'ячів і віддавши 4 гольові передачі, посівши в чемпіонаті країни 3-є місце.

До речі, у новому сезоні легенда футболу гратиме під керівництвом нового тренера, оскільки італієць Стефано Піолі відправлений у відставку. Один із головних кандидатів на посаду нового «керманича» «Аль-Насра» — земляк Кріштіану Роналду 50-річний Сержіу Консейсау, котрого звільнили з «Мілана».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду відреагував на дебют сина у збірній Португалії U15.

Фото ФК «Аль-Наср»

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