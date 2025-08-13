«Перемоги люблять тишу»: Сирський про Курську операцію

Несподівана операція в Курській області у серпні 2024 року приголомшила кремль і довела світові, що українські солдати — навіть виснажені та менш озброєні — можуть дати видатний опір. Вони стали першими іноземними військами, які окупували територію росії з часів Другої світової війни.

Знадобився рік і допомога північнокорейського спецназу, щоб відбити українців — приниження для путіна, який спочатку применшував значення вторгнення. Його військові також зазнали величезних втрат і зруйнували значну частину Курщини в жорстокій боротьбі за його повернення. Курська операція викрила нездатність путіна захистити свій народ від війни, яку він розпочав.

Вона змусила росію відвести війська та техніку з України, підняла національний моральний дух українців і відновила віру серед західних країн, які вагалися щодо того, чи варто озброювати Україну, пише Washington Post.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, натхненник операції, заявив, що її головна мета — відволікання російських військ та техніки — була досягнута. Без Курська, сказав він, росія використала б ці ресурси для нападу на Україну. Він наполягає, що зосередження росіян на території рф допомогло врятувати життя українців.

«Спочатку ми планували більше рейдових дій, але потім я відмовився від цієї ідеї, бо зрозумів, що нам потрібна ця територія, — сказав Сирський в інтерв'ю The Washington Post. — Вона нам потрібна була давно».

Побоюючись витоків інформації та відмови, Київ не повідомив жодному зі своїх партнерів, включаючи Сполучені Штати, про свій намір вторгнутися в росію. Це рішення було зумовлене болісними уроками, отриманими перед невдалим контрнаступом України 2023 року, коли Київ, відчайдушно потребуючи зброї, публічно благав про більшу підтримку США. росія спостерігала та готувалася місяцями.

«Перемоги люблять тишу. Вони народжуються в тиші та готуються в тиші, — сказав Сирський. — Коли створюється або проводиться інформаційна кампанія, і всі кричать: „Дайте мені це, дайте мені те“, тоді, звичайно, ворог також знає і також готується».

Коли плани вторгнення до росії затверджувалися, Сирський направив тисячі військових на полігони, де вони відпрацьовували штурмові маневри, не знаючи, де їх розгорнуть. Зрештою, ці солдати разом зі своїм спорядженням перемістилися до Сум — багато хто думав, що вони готуються захищати українську територію у разі неминучого наступу росії.

Після початку операції з настанням зими було розгорнуто більше північнокорейців, які виявилися більш грізними, за словами українських спецпризначенців, які вели з ними тривалі бої.

«Без корейців вони б взагалі не мали жодного успіху», — сказав Сирський.

27-річний Павло, командир українського спецназу, який воював на Курщині, з тривогою спостерігав під час своєї ротації за межами регіону, як російські війська хлинули до Суджі через слабкі місця.

За його словами, російські атаки змусили українців «відступати іноді швидко та хаотично».

Коли навесні Павло повернувся до Сум, росіяни вже перетнули український кордон і просувалися до ключового села Юнаківка, що означало б досяжність артилерії та невеликих безпілотників міста Суми. У боях за невеликі села українські війська часом поступалися чисельністю 8 до 1.

Незважаючи на зростання побоювань щодо долі Сум, багато українців думають, що Курська операція була успіхом, який стримував москву протягом року.

Тим часом, росія представила окупацію українцями Курська — серйозний удар для кремля, який викрив його слабкості та непідготовленість, — як героїчний успіх, що виправдав її військові цілі.

