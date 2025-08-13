- 13.08 22:01 Літо в банці: як законсервувати помідори без солі, цукру й оцту
Додайте кілька крапель до вашої праски: прасування буде справжнім задоволенням
Використання пом’якшувачів тканини стало нормою, вони нібито пом’якшують одяг та рушники, і, перш за все, надають свіжого та приємного аромату. На жаль, все більше досліджень підтверджують, що пом’якшувачі тканини осідають на волокнах, пошкоджують тканини та, що ще гірше, можуть бути шкідливими для вашого здоров’я. Дізнайтеся, як надати своєму одягу ніжний та приємний аромат без використання пом’якшувачів тканини, пише Кobieta.
Просто додайте кілька крапель вашої улюбленої ефірної олії, такої як лаванда або евкаліпт, до води, налитої в праску. Також важливо додати близько 20 мл спирту, який розбавить олію та запобіжить появі жирних плям на тканинах. Ця домашня вода для прасування також зробить тканини жорсткішими та стійкішими до зминання.
Інший варіант — додати до води краплю ваших улюблених парфумів.
Щоб зробити прасування ефективнішим та менш трудомістким, пам’ятайте про кілька речей. Перш за все, оберіть функціональне та зручне обладнання та прасувальну дошку з максимально можливою площею поверхні. Важливо також регулювати висоту. Тканини найкраще прасувати, коли вони трохи вологі після прання.
Уважно читайте етикетки та встановлюйте максимально можливу температуру прасування, зазначену на етикетці. Також краще вішати одяг одразу після прання, щоб уникнути надмірного зминання.
Нагадаємо, як позбутися знебарвлення та плям на рушниках за допомогою надійних домашніх засобів.118
