Як позбутися знебарвлення та плям на рушниках: надійні домашні засоби

Знебарвлення зазвичай відбувається на неякісних рушниках, з яких барвник вимивається при пранні. Іноді рушники знебарвлюються рівномірно, а іноді на них з’являються непривабливі плями, які є результатом неправильного висихання барвника, пише видання deccoria.

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Ще однією причиною знебарвлення рушників є їх сушіння на сонці. Якщо ми піддаємо білизну надмірному сонячному світлу, особливо рушники інтенсивних кольорів, вони можуть потьмяніти. Іншою причиною зміни кольору та плям на рушниках є те, що ми їх не перемо перед першим використанням. Це найчастіше призводить до зміни кольору та вицвітання. Тому, перучи рушники вперше, завжди дотримуйтеся вказівок виробника на етикетці. Перед тим, як покласти їх у пральну машину, найкраще замочити їх у холодній воді на 24 години. Це дасть нам впевненість, що вони не знебарвляться.

Також під час прання рушників слід уникати використання ополіскувачів. Вони не вимиваються з волокон повністю, більш того, інгредієнти, що входять до їх складу, призводять до втрати матеріалами своїх абсорбуючих властивостей. Рушники також варто прати окремо — в барабані пральної машини, щільно набитому текстилем, миючі засоби з них не вимиваються.

Якщо ми хочемо, щоб рушники залишалися м’якими і приємними на дотик, варто використовувати для їх пом’якшення оцет - ми досягнемо задовільних результатів, додавши одну склянку цієї речовини в пральну машину. Подібних результатів можна досягти, замінивши половину звичайної порції прального порошку содою. В обох методах гарною ідеєю буде додати кілька крапель вашої улюбленої ефірної олії в білизну.

На рушниках може бути багато видів плям. Як завжди, на допомогу приходять перевірені домашні засоби!

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Харчова сода: з’єднайте порошок з водою, щоб отримати густу пасту. Нанесіть пасту на забруднені ділянки та обережно втирайте її за допомогою м’якої зубної щітки або потираючи одну частину тканини об іншу. Відкладіть оброблене таким чином рушник приблизно на годину, щоб засіб «попрацювало». Оцет: приготуємо розчин для замочування тканини перед пранням — додайте півсклянки прянощі в літр води. Замочіть у розчині рушник приблизно на 30 хвилин. Після закінчення цього часу виперіть як зазвичай. Оцет містить кислоту, яка ефективно видаляє непривабливі плями. Він також пом’якшує тканини — оживляє кольори, запобігає їх знебарвленню та робить рушник м’яким. Лимонний сік також містить кислоти, які запобігають появі плям на рушниках. Використовуйте його локально — змішайте ½ склянки соку з ½ склянки води і втирайте у пляму. РЕКЛАМА Аміак: розчиніть столову ложку нашатирного спирту в двох літрах теплої води. Замочіть у ньому забруднені рушники приблизно на 20 хвилин, потім обережно потріть жовті сліди. Нарешті перемо як зазвичай.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чи варто прати рушники в гарячій воді.

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