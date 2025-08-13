До кінця тижня представники чотирьох знаків зодіаку раптово розбагатіють й покращать своє матеріальне становище.



А яким справам краще приділити час завтра, у четвер, 14 серпня, розповідає прогноз, зроблений за розкладом карт Таро, який наводить українське видання.



Овен — «Шістка Жезлів»

Овни хочуть бути почутими. Але є й такі моменти в житті, коли доводиться змиритися з тим, що обставини можуть не дозволити цього. День може стати закликом до глибшої незалежності, коли ви продовжуєте діяти не заради потенційної вигоди від своїх дій.

Телець — «Четвірка Кубків»

Тельці не захочуть втручатися у справу, яка не обіцяє явних особистих вигод. Втрачений час — це ресурс, який неможливо повернути, тому варто частіше спостерігати і робити уявні замітки. Ви не думаєте, що готові пробувати щось нове, але пізніше розумієте, що все йде ідеально.

Близнюки — «Дев'ятка Мечів»

Близнюкам найбільше потрібен відпочинок, щоб зберігати ясність розуму. Тому навіть якщо вас турбує щось таке просте, як затор дорогою на роботу, постарайтеся відволіктися і зосередитися на позитивних речах.

Ви зможете взяти під контроль свій розум і переналаштувати свої думки. Вивчіть різні прийоми, щоб знайти контроль над тим, на чому ви фокусуєтеся.

Рак — «Лицар Пентаклів»

Ракам варто прислухатися до свого серця, але також дуже важливо звертати увагу на своє тіло. Якщо ви відчуваєте впертість або демотивацію і постійно відчуваєте, що не хочете щось робити, запитайте себе, чому. Це може бути важливим сигналом, який варто прочитати, а не ігнорувати.

Лев — «Король Мечів»

Леви можуть різко змінити рішення. Ви готові діяти за необхідності. Карта закликає вас прислухатися до своєї інтуїції та бути пильним. Не варто делегувати роздуми комусь іншому. Не варто ігнорувати проблеми. Намагайтеся бачити речі такими, якими вони є.

Діва — «Королева Пентаклів»

Діви відчують, що віддача — це свого роду отримання, оскільки так приємно вкладатися в життя інших. Ймовірно, відчуєте себе особливо щедрим у різних стосунках. Ділитися своїм часом, давати поради та відкривати своє серце світу — це саме те, що ви робите!

Терези — «Вісімка Кубків»

Терези на порозі змін. Але зміни ніколи не даються легко, минуле не одразу відпускає. Йдіть вперед, так ви звільняєте місце для внутрішнього зростання.

Настав час почати нову главу в житті. Сторінки можна заповнити тим, ким ви стаєте, а не минулим.

Скорпіон — «Лицар Жезлів»

Скорпіонам варто розібратися, що заважає їм зосередитися і все змінити. Їм потрібна повна концентрація, щоб усвідомити свою мету й спланувати, як її досягти.

Стрілець «Двійка Кубків»

Стрільцям доведеться попрацювати над стосунками, щоб добитись гармонії, взаємності та рівності. Навіть якщо зараз ваші стосунки здаються натягнутими, ви зможете все змінити. Двійка Кубків — це позитивний знак для вашого особистого життя.

Козоріг — «Трійка Жезлів»

Козороги можуть відчути щось задовго до настання події. Зверніть увагу не все нове та неординарне. Ці моменти відбуваються не просто так, а для того, щоб захистити вас від біди. Не пропустіть знак.

Водолій — «Четвірка Мечів»

Водолії відчують гостру потребу у відпочинку. Не зволікайте, зробіть це пріоритетом. Якщо ви врахуєте свій графік і поточні справи, то, можливо, знайдете час для відпочинку.

Риби — «Паж Кубків»

День принесе Рибам безліч чудових можливостей. Ви зможете натиснути кнопку перезавантаження і почати все заново. Життя йде на краще, і ви готові його прийняти. прислухайтеся до своєї інтуїції, вона покаже вам правильний напрямок.

Східний гороскоп на тиждень 11 — 17 серпня читайте на сайті «ФАКТІВ».

