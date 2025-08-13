Україна врятувала ще одну групу дітей з окупації: що відомо

Україна повернула з тимчасово окупованої території ще одну групу дітей. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За інформацією Bring Kids Back UA та Save Ukraine, серед врятованих:

П’ятирічний Денис, який став свідком того, як під час атаки дрона загинула його мама, а батько втратив ноги. Тепер він щодня запитує, коли мама повернеться, бо рідні досі не наважуються сказати йому правду.

Через відмову опікунів Марини, Колі й Артема від російських документів окупанти погрожували відібрати дітей. Тому роками вони майже не виходили з дому, щоб не потрапити в поле зору росіян.

Мама 11-річного Вови та 15-річної Олі попри все виховувала своїх дітей українцями, і окупація рідного міста не завадила цьому. Діти навіть у російській школі співали гімн України, попри небезпеку.

Олена з 4-річною донькою жила на замінованій вулиці. Люди постійно гинули, підриваючись на мінах. Навіть похід до магазину був небезпечним. До того ж Олена боялася, що на неї вийде підрозділ «Смерч», який виявляв проукраїнських людей, і вони потім зникали.

Дехто з повернутих дітей нарешті воззʼєднався з батьками після майже трирічної розлуки.

«Дякую Save Ukraine та всім партнерам за сприяння у поверненні дітей. Виконуємо завдання президента — повернути всіх дітей», — зазначив Єрмак.

Нагадаємо з початку повномасштабної війни росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Україна постійно працює над поверненням своїх дітей з окупованих територій. На цей час вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців, й процес триває.

