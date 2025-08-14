Що Трамп насправді сказав про Україну: обмін територіями як умова миру?

За даними американського новинного сайту Axios, розмова між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та його європейськими союзниками тривала понад годину. Американський президент повідомив українському колезі та його союзникам, що його цілями на п'ятничному саміті з президентом путіним є забезпечення припинення вогню та краще розуміння того, чи можлива всеохопна мирна угода.

Зі свого боку, Зеленський сказав американському президенту, що «путін не заслуговує на довіру». Президент Трамп зауважив, що, не будучи представником країни, він не може приймати остаточних рішень щодо території, але вважає, що обмін землями буде необхідним у рамках мирної угоди. «Трамп сказав, що обговорення територій має бути між Володимиром та Володимиром, а не ним», — повідомляє Axios.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та путін зустрінуться на Алясці 15 серпня. Ймовірно, путін вимагатиме визнати окуповані території російськими в обмін на виведення своїх військ з інших районів. Українська позиція чітка — не віддавати росіянам будь-яку територію.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом та європейськими лідерами.

