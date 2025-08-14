41.15 / 41.67 48.13 / 48.80
Сніданок від Пави: після цього ви відмовитеся від бутербродів вранці

10:44 14 серпня 2025
Сніданок від Пави, фото скриншот відео

Переможець кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезинський (Пава), який поділився рецептом овочевих оладків, показав, який сніданок він готує вже три дні поспіль.

За словами Пави, це «рецепт, після якого забудете про бутерброди. Сніданок, який зникає зі столу за хвилину».

Інгредієнти:
кукурудза консервована-1банка
сир твердий -150 г
соус улюблений
салат айсберг
помідор
огірок
сіль перець за смаком

В духовку на 180 градусів приблизно на 30 хвилин.

«Дуже смачно, готую 3 день підряд на сніданок, залітає на ура», — додав кухар.

Раніше Пава поділився рецептом огірків кімчі, які можна їсти як самостійну страву, так і поєднувати, наприклад, з рисом.

