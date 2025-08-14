- 14:05 Відразу шість планет Сонячної системи вийдуть на «парад» у серпні: коли українці побачать небесне шоу
- 13:42 Спецслужби Польщі затримали українського підлітка-провокатора: що він зробив
- 13:21 В Україні впали ціни: де і за рахунок чого Держстат зафіксував зниження
- 13:09 На якому каналі дивитись онлайн «Пакш» — «Полісся»: букмекери назвали явного фаворита двоматчевого протистояння у Лізі конференцій
- 12:57 Репутація ефективного командира робить Білецького дедалі впливовішою політичною фігурою, — The Times
- 12:49 Готували новий обстріл Одещини: СБУ викрила чергову группу російських агентів
- 12:27 «Вибухова хвиля дійшла аж до нашої квартири»: відомий актор Юрій Вихованець про життя під час великої війни
- 12:01 Північна Корея планує найближчим часом перекинути до росії тисячі військових, — Буданов
- 11:40 Російські злочинці мають бути покарані: ідентифіковані прізвища 144 катів українських полонених
- 11:25 Що Трамп насправді сказав про Україну: обмін територіями як умова миру?
- 11:07 «Потрібно готуватися вже зараз»: Ігаль Левін про «нереальний рівень інформаційного тиску на Україну»
- 10:44 Сніданок від Пави: після цього ви відмовитеся від бутербродів вранці
Книга рецептів
10:44 — 14 серпня 2025
Сніданок від Пави: після цього ви відмовитеся від бутербродів вранці
Переможець кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезинський (Пава), який поділився рецептом овочевих оладків, показав, який сніданок він готує вже три дні поспіль.
За словами Пави, це «рецепт, після якого забудете про бутерброди. Сніданок, який зникає зі столу за хвилину».
Інгредієнти:
кукурудза консервована-1банка
сир твердий -150 г
соус улюблений
салат айсберг
помідор
огірок
сіль перець за смаком
В духовку на 180 градусів приблизно на 30 хвилин.
«Дуже смачно, готую 3 день підряд на сніданок, залітає на ура», — додав кухар.
Раніше Пава поділився рецептом огірків кімчі, які можна їсти як самостійну страву, так і поєднувати, наприклад, з рисом.216
Читайте нас у Facebook
До змісту розділу Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
Наступний матеріал
Новини партнерів