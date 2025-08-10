41.11 / 41.65 47.94 / 48.61
Книга рецептів

Овочеві корейські оладки від Пави: ідеальний перекус за 15 хвилин

16:54 10 серпня 2025
Корейські оладки, фото скриншот відео

Переможець кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезинський (Пава), який запропонував ідеальний рецепт огірків кімчі, вирішив порадувати ще однією корейською гострою закускою — овочевими оладками.

Інгредієнти:
Болгарський перець — 200 г
Шампіньйони — 250 г
Цибуля червона — 100 г
Кабачок — 200 г
Капуста — 250 г
Морква — 100 г
Крохмаль кукурудзяний — 2 ст. л.
Борошно — 5 ст. л.
Вода — 150 мл
Рослинна олія — 50 мл
Копчена паприка — 1 ч. л.
Коріандр — 1 ч. л.
Сухий часник — 1 ч. л.
Чорний перець — 1 ч. л.
Сіль — за смаком

Приготування:

Овочі нарізати тоненькими смужками. Додати спеції, крохмаль, борошно та воду.

Добре перемішайте, щоб овочі рівномірно вкрилися кляром.

Викладати суміш на розігріту сковороду з олією.

Обсмажити до золотистої скоринки.

Раніша Пава поділився рецептом малосольних огірків, які готові за три години. А також розповів, як смачно готувати кукурудзу.

