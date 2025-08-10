- 19:01 Тельцям — «Туз пентаклів» та подарунок долі, Терезам — «Дев'ятка кубків» та радість: Таро-прогноз на 11 серпня
- 18:32 Трамп і путін можуть змусити українського президента прийняти невигідну для країни угоду, — американський дипломат
- 18:11 Аб'юзер та педофіл? Популярний український актор опинився у центрі скандалу
- 17:45 У середині серпня Всесвіт допоможе цим знакам зодіаку реалізувати найсміливіші плани
- 17:23 «Вона використовує його, вона абсолютна психопатка»: психологиня про наміри Меган Маркл
- 16:54 Овочеві корейські оладки від Пави: ідеальний перекус за 15 хвилин
- 16:32 Іран незадоволений тим, як рф допомагає йому у відповідь на постачання дронів: стали відомі деталі
- 16:06 Базова соціальна допомога: в яких випадках в її призначенні відмовлять
- 15:42 На Биків та Тигрів чекає випробування на міцність, а Кроликам потрібен відпочинок: східний гороскоп на тиждень 11 — 17 серпня
- 15:21 Раніше не фіксували: російські дрони масово атакують ліси на Лиманському та Сіверському напрямках
- 14:57 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 14:51 Десять днів літнього комфорту: на яку погоду чекати українцям у середині серпня
Овочеві корейські оладки від Пави: ідеальний перекус за 15 хвилин
Переможець кулінарного шоу «МайстерШеф» Вадим Бжезинський (Пава), який запропонував ідеальний рецепт огірків кімчі, вирішив порадувати ще однією корейською гострою закускою — овочевими оладками.
Інгредієнти:
Болгарський перець — 200 г
Шампіньйони — 250 г
Цибуля червона — 100 г
Кабачок — 200 г
Капуста — 250 г
Морква — 100 г
Крохмаль кукурудзяний — 2 ст. л.
Борошно — 5 ст. л.
Вода — 150 мл
Рослинна олія — 50 мл
Копчена паприка — 1 ч. л.
Коріандр — 1 ч. л.
Сухий часник — 1 ч. л.
Чорний перець — 1 ч. л.
Сіль — за смаком
Приготування:
Овочі нарізати тоненькими смужками. Додати спеції, крохмаль, борошно та воду.
Добре перемішайте, щоб овочі рівномірно вкрилися кляром.
Викладати суміш на розігріту сковороду з олією.
Обсмажити до золотистої скоринки.
Раніша Пава поділився рецептом малосольних огірків, які готові за три години. А також розповів, як смачно готувати кукурудзу.74
Читайте нас у Facebook
На Биків та Тигрів чекає випробування на міцність, а Кроликам потрібен відпочинок: східний гороскоп на тиждень 11 — 17 серпня