Готували новий обстріл Одещини: СБУ викрила чергову группу російських агентів

На Одещині військова контррозвідка СБУ нейтралізувала агентурну мережу ворога, яка коригувала повітряні атаки рф та готувала новий обстріл по об’єктах оборонної інфраструктури на півдні України.
За даними СБУ, на Одещині затримано чотирьох учасників ворожого осередку разом з резидентом.
Фігуранти готували для фсб координати складів зберігання зброї, боєприпасів та амуніції українських військ, а також шукали геолокації підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, щоб скоригувати атаки окупантів в обхід української ППО.
Резидентом російської агентури був охоронець місцевої школи спортивних єдиноборств. Для дистанційного вербування чоловіка окупанти задіяли його знайомого з Криму, який співпрацює з російською спецслужбою і є наближеним до колишнього нардепа від Партії регіонів Ігоря Маркова.
За інструкцією фсб резидент сформував власну групу інформаторів, до якої включив своїх друзів: тренера спортивної секції, водія таксі та його дружину — продавчиню в місцевому магазині.
Учасники групи шпигували за рухом військової та цивільної вантажної техніки у напрямку ймовірних логістичних центрів Сил оборони.
У побутових розмовах зрадники випитували розвіддані у місцевих жителів. Зібрані дані агенти передавали резиденту.
Співробітники СБУ викрили російську агентуру й затримали у повному складі.
Російським поплічникам повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 114−2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно в Києві СБУ затримала ІТшника, який працював на росіян.50
