Втрачають швидше, ніж виробляють: у росії похвалилися постачанням нової партії літаків, їх аж два

У 2025 році російські окупанти раз у раз заявляють про постачання до своїх повітряних сил нових партій літаків. Втім, за гучним словом «партія» зазвичай ховаються лише 2 одиниці, і загальна кількість їх виробництва становить близько 10−12 одиниць щорічно, що зазвичай навіть нижче за втрати, завдані ЗСУ.

Російська ПАТ «Об'єднана авіабудівна корпорація» держкорпорації «Ростех» заявила про передачу вже 3-ї партії літака Су-34 для потреб авіації агресора. Однак насправді це лише 6 літаків, що дорівнює втратам російської авіації за червень і липень.

Так, за даними Мілітарного, відразу п'ять Су-34 було уражено в момент атаки українських дронів на військовий аеродром «Мариновка» у Волгоградській області 27 червня. У липні ж у ході польоту в Нижньогородській області розбився ще 1 Су-34. Тобто всього за 2 місяці російська авіація втратила 6 машин, і стільки ж виробила з січня 2025 року.

При цьому у 2024-му російський ВПК зміг виробити 6 партій по 2 літаки, так що їхня загальна кількість дорівнює 12. Водночас військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко повідомляє, що минулого року росіяни втратили 18 Су-34, тобто в 1,5 раза більше ніж було введено в стрій. Загалом з початку вторгнення в Україну росіяни втратили близько 40 Су-34, а їхня загальна кількість оцінювалася у 2024 році близько 120 одиниць.

Загалом Су-34 є винищувачем-бомбардувальником, чию розробку почали ще у 1986 році за СРСР, а ввели в стрій лише у 2014-му. Маючи 2 двигуни, «Сушка» може розвивати швидкість до 1900 км/год, підніматися на висоту до 17 км, летіти на дальність до 1130 км і нести ракети та авіабомби — всього до 12 тонн озброєння, на 12 вузлах підвіски.

Хоча за звичайних умов Су-34 і F-16, що стоять на озброєнні Повітряних сил України, і не повинні зустрічатися, в ході прямого зіткнення американський літак матиме перевагу в маневреності та швидкості (до 2170 км/год), але поступається в дальності, висоті польоту та озброєності.

Треба сказати, що Су-34 все частіше використовується ворогом для завдання ударів по переправах через Дніпро в районі Херсона.

