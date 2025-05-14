Його відрізняли турбота та працьовитість: на Сумщині загинув воїн з Прикарпаття

У день жалоби у Бурштині схилили голови перед світлою пам’яттю Олексія Боровкова — військовослужбовця, який загинув, захищаючи Україну. В останню земну подорож його провела громада, повідомляє міська рада. Герою навіки 44 роки.

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«Олексій із Кривого Рогу. Після школи вступив до коксохімічного технікуму. Після його закінчення працював на металургійному заводі. Утім, любов до дороги та подорожей привела його до професії водія-далекобійника. Багато років здійснював перевезення як в Україні, так і за кордоном».

Уже зрілим чоловіком Олексій переїхав до Бурштина, де зустрів свою кохану Анну, з якою 8 липня 2022 року створив сім’ю. Його вирізняли працьовитість, відповідальність і глибока турбота про близьких. За словами земляків, 1 березня 2022 року, у перші дні повномасштабного вторгнення, Олексій добровільно став до лав Збройних Сил України. Служив водієм підвозу у складі самохідного артилерійського дивізіону.

«Відважний боєць загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині внаслідок ворожого удару. Життя Олексія було простим, але справжнім — із працею, турботою, любов’ю, гідністю й боротьбою. Він назавжди залишиться люблячим батьком, відданим чоловіком, прикладом сили й людяності».

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