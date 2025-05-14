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Його відрізняли турбота та працьовитість: на Сумщині загинув воїн з Прикарпаття
У день жалоби у Бурштині схилили голови перед світлою пам’яттю Олексія Боровкова — військовослужбовця, який загинув, захищаючи Україну. В останню земну подорож його провела громада, повідомляє міська рада. Герою навіки 44 роки.
«Олексій із Кривого Рогу. Після школи вступив до коксохімічного технікуму. Після його закінчення працював на металургійному заводі. Утім, любов до дороги та подорожей привела його до професії водія-далекобійника. Багато років здійснював перевезення як в Україні, так і за кордоном».
Уже зрілим чоловіком Олексій переїхав до Бурштина, де зустрів свою кохану Анну, з якою 8 липня 2022 року створив сім’ю. Його вирізняли працьовитість, відповідальність і глибока турбота про близьких. За словами земляків, 1 березня 2022 року, у перші дні повномасштабного вторгнення, Олексій добровільно став до лав Збройних Сил України. Служив водієм підвозу у складі самохідного артилерійського дивізіону.
«Відважний боєць загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині внаслідок ворожого удару. Життя Олексія було простим, але справжнім — із працею, турботою, любов’ю, гідністю й боротьбою. Він назавжди залишиться люблячим батьком, відданим чоловіком, прикладом сили й людяності».
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