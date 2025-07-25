Квашені огірки для тривалого зберігання на зиму: класичний рецепт

Квашені огірки є дуже популярною стравою на українському столі. Відома фудблогерка Алла Ферштинська поділилася класичним рецептом їх приготування.

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«Рецепт квашених огірків класичний: На 3-х літрову банку: огірків — скільки поміститися в банку, 3 ст ложки з гіркою кам'яної нейодованої солі, 3 листочки чорної смородини, 3 листочки вишні, 3 листочки дуба, 1 корінчик хрону, парасолька кропу, 5 зубців часнику. Залити холодною криничною або ж відфільтрованою водою, закрити капроновою кришкою. Поставити в темне, прохолодне місце, бажано підставити посудину під банку, куди стікатиме розсіл під час бродіння. В кого є холодний підвал — то все просто, щойно вквасяться огірки, зникне піна, а розсіл стане каламутним, з цією ж кришкою ставим до підвалу», — пояснила вона.

За словами фудблогерки, її мати тримала квашені огірки й 2 тижні в вентильованому прохолодному приміщенні, а тоді переміщала в підвал.

«Чим холодніше, тим довше квасяться огірки. Або ж, щоб закатати металевими кришками на зиму квашені огірки, котрі добре зберігатимуться не тільки в підвалі, але й в квартирних умовах, то малосольні огірки потрібно залити, попередньо злитим та перекип'яченим розсолом. Трьохлітрові банки — через 3−4 дні, зливаю розсіл, перекип' ячую протягом 3−4 хвилин, заливаю огірки в банці та закатую кришками. 2-х літрові і менші баночки (1,5 л, 1 л) потрібно двічі заливати гарячим окропом. В маленькій ємності поміщається замало розсолу, щоб огірки добре прогрілись, й охолоджуються такі баночки швидко», — розповіла Ферштинська.

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За її словами, такі квашені огірки чудово зберігатимуться навіть в квартирних умовах.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати квашені огірки за бабусиним рецептом. Вони чудово зберігаються навіть без підвалу.

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