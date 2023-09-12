Заготівля з характером: маринований перець чилі на зиму — закуска не для слабаків

Любителі гостренького можуть урізноманітнити меню маринованим перцем, який «додасть градусів» особливо у холодну пору року. Раніше рецептом подібної консервації ділилася блогерка Лілія Цвіт.

Своїм рецептом гіркого маринованого перцю діляться й автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері», які стверджують, що така закуска чудово пасує взимку до всіх міцних спиртних напоїв. Цей рецепт не вимагає стерилізації, перці можуть зберігатися кілька років завдяки своїй гостроті та наявності у складі оцту.

Інгредієнти: Перець чилі — 500 г;

Вода — 500 мл;

Сіль — 1 стол. л.;

Цукор — 1 стол. л.;

Оцет — 1 стол. л. Приготування: Перець (краще брати невеликий, на «один укус») помийте і наколіть в кількох місцях зубочисткою.

Банки простерилізуйте будь-яким зручним способом. Це можно робити протягом 5−7 хвилин у мікрохвильовці, близько 30 хвилин при 100 градусах у духовці, або тримаючи над парою чи заливаючи окропом. Кришки достатньо прокип'ятити протягом хвилини.

Наповніть баночки перчинками, залийте окропом, прикрийте кришками і залиште хвилин на 10.

Воду злийте в окремий посуд, додайте сіль, цукор, влийте оцет. Якщо у вас не оцет 6−9%, а есенція, то розбавте її водою у співвідношенні 1:8.

Доведіть маринад до кипіння, залийте у банку, щільно закрийте кришкою або закатайте.

Перці рекомендують консервувати у маленьких банках, адже такої «гарячої» закуски має вистачити на довго.

А ще на зиму можна замаринувати огірки з кетчупом чілі, які також не вимагають стерилізації.

Фото Pixabay

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