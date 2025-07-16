Квашені огірки за бабусиним рецептом: чудово зберігаються навіть без підвалу

До зими залишається ще чимало часу, але турботливі українки і німкені вже розпочали сезон заготівель, на повну силу консервуючи огірки, помідори і перець — і це не кажучи про солодкі джеми, варення та повидла.

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Прийняти участь в консервування вирішила і авторка Youtube-каналу «Смачно та гарно вдома», яка вирішила поділитися з громадою рецептом дуже «смачних, хрустких, квашених огірків».

«Огірочки за цим рецептом виходять хрумкі, кисленькі та дуже смачні. Ідеально підходять для зимових салатів та солянки. Для приготування беремо огірки та гарненько їх миємо. Розмір огірків тут вже кожен підбирає на свій смак. Гарно помиті огірки складаємо в миску та заливаємо холодною водою та залишаємо на дві-три годинки, щоб вони гарно просочились. Якщо ваші огірочки свіжі і ви їх тільки зібрали, то, звичайно, цього можна не робити, а зразу починати консервування огірків. Але я зазвичай занурюю в воду і свіжі огірки, але тримаю їх трішки менше. Коли вже огірки постояли дві-три годинки, зрізаю з них хвостики та огірочки готові. Перекладаю підготовлені огірки», — розповіла блогерка.

Наступним кроком буде приготування суміші спецій для консервування.

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«Тут в мене листя хрону, листя чорної смородини, листя вишні, суцвіття кропу, часник. Я ще додаю суцвіття часникових стрілочок. Ось ці приправки нам потрібні для того, щоб приготувати хрумкі огірочки. Також для консервування нам потрібні зерна гіркого та духмяного перчику. І основний інгредієнт — це сіль. Сіль потрібна для консервування. Ось така середнього помолу. Вона зазвичай темніша, ніж та, яка для приготування їжі. На дно баночки я вкладаю кожний вид листочку, також суцвіття кропу та заповнюю повну баночку огірками. Зверху на огірочки я також викладаю по одному листочку кожного виду, також суцвіття кропу, часничок і інші спеції. Якщо у вас, звичайно, немає всіх цих листочків, то ви можете використати те, що є у вас. Але дуже раджу покласти хоча б декілька видів», — розповіла вона.

Великим плюсом у приготуванні таких огірків є те, що банки заздалегідь не треба стерилізувати.

«Беру гарячу воду, додаю в неї одну столову ложку солі з горкою, розмішую і виливаю цей розчин в одну баночку. Це я роблю для того, щоб сіль краще розчинилась. Якщо ви не хочете робити такої маніпуляції, то просто додайте поверх огірків одну стлову ложку солі і залийте зверху звичайною холодною водою. Це пропорція на одну літрову банку, на трьохлітрову, звичайно, ви кладете 3 столові ложки солі. Так, повторюю з кожною банкою. Зверху накриваю їх кришками. Кришки ще в мене не простерилізовані, поки це не потрібно. Під кожну баночку я ставлю невеличку тарілочку і залишаю їх на одну добу», — розповідає блогерка.

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Через добу зверху кожної баночки з'явиться піна.

«Якась частина маринаду може вже витекти у тарілочку. Для цього ми їх і ставили. Знімаємо з кожної банки кришку. Надягаємо ось таку кришку з отворами та зливаємо в каструлю всю рідину з усіх баночок. Також сюди зливаємо всю рідину із тарілочок. Її також не виливаємо, а зливаємо до загальної маси. Відправляємо каструльку на вогонь та постійно помішуючи, проварюємо від моменту закипання дві хвилинки. Якщо з'являється дуже багато піни, то її можна прибрати», — розповідає Youtube-блогерка.

Далі треба залити гарячим розсолом баночки з огірками.

«Закриваємо кришкою та залишаємо знову на одну добу. Через добу, — тобто вже пройшло дві доби від початку консервування, — огірки значно втратили свій колір. Ви це бачите. Знов надягаємо кришку з отворами та зливаємо всю рідину в кастрюлю. Також в цей раз я додаю 200 мл холодної води, щоб бути впевненою, що маринаду вистачить. Знов проварюю маринад впродовж двох хвилин від моменту кипіння і гарячим маринадом заливаю кожну баночку повну до верху. Зверху закриваю вже простерилізованою кришкою та закручую звичайним способом. Це ідеальний рецепт квашених огірків, на мою думку, тому що вони завжди виходять хрумкі. Ніколи не взриває в мене жодна баночка. Зберігати їх можна навіть при кімнатній температурі», — каже вона.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати фарширований перець.

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