Планують підняти зарплатню до 450 тисяч грн на місяць. Не військовим, а чиновникам: скандал у ВР через зміни у держбюджеті

Нещодавно в Україні було ухвалено зміни до держбюджету, які збільшували витрати на оборону на 412 млрд грн. А за два тижні чергові зміни у фінансовому кошторисі країни на 40,5 млрд грн викликали справжній скандал.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють ЗМІ з посиланням на слова голови Комітету ВР з питань бюджету Роксолани Підласи, нардепи рекомендували до ухвалення закон про зміни у держбюджеті на суму 40,5 млрд. При цьому з цієї суми левова частка припадає на невійськові витрати. На закупівлю зброї або організацію її виробництва призначено лише 4,2 млрд грн для Міністерства цифрової промисловості.

Найбільшу ж суму — 25,7 млрд грн, нардепи хочуть направити до Резервного фонду держбюджету на непередбачені витрати. Отримати ці кошти планується за рахунок скорочення інших невійськових витрат на 36,7 млрд грн (з яких 33,6 млрд грн — це скорочення обслуговування державного боргу). А також перенаправлення зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд грн).

У зв'язку з цим парламентарі звернули увагу на те, що деякі норми законопроєкту є досить скандальними. Так, нардеп Ірина Геращенко зазначила, що у проєкті документа пропонується:

РЕКЛАМА

- забрати 8 мільярдів із міського бюджету Києва, які перерахують до резервного фонду та відправлять не на підтримку ЗСУ;

- збільшити зарплати керівництву Рахункової палати України, після чого, наприклад, її голова Ольга Піщанська зможе отримувати за місяць заробітну плату близько 450 тисяч гривень.

Член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна зазначила, що поправки одного з нардепів спрямовані на те, щоб змінити базову величину для розрахунку окладів голови та членів Рахункової палати з 2102 до 3028 грн.

РЕКЛАМА

«Тобто збільшити оклад працівників на 44 відсотки! І це у середині року, і це за такого кричущого дефіциту!!!» — обурена такою пропозицією Ніна Южаніна.

Нагадаємо, в останній день липня парламентарі ухвалили рішення про збільшення видатків на оборону на 412 млрд грн, з яких 310 млрд отримало Міністерство оборони України.

121

Читайте нас у Facebook