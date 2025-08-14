- 20:34 Втратив батьків — став захисником: на Прикарпатті вшанували пам’ять героя, який не переніс важкого поранення
- 20:06 Хрумкі квашені огірки на зиму: вони точно мають бути у вашому погребі
- 19:42 Втрачають швидше, ніж виробляють: у росії похвалилися постачанням нової партії літаків, їх аж два
- 19:31 ДБР завершило розслідування справи Шабуніна: що буде далі
- 19:17 Я пригріла змію: мережу шокувало звернення популярної співачки
- 19:15 «Я не знав, що у вас так»: в KLAN FC розповіли, як складно привозити бійців на кулачні бої в Україну під час війни
- 18:56 Близнюкам — «Паж мечів» та пильність, Терезам — «Правосуддя» та перевірка на чесність: Таро-прогноз на 15 серпня
- 18:33 Вона підірве ринок: медіум передбачила Меган Маркл резонансне майбутнє
- 18:06 Не прогавте момент: досвідчені городники назвали найкращий час для посадки озимої цибулі у 2025 році
- 17:41 В Одесі «зацвіло» море: екологи розповіли, чим це небезпечно для здоров'я відпочиваючих
- 17:26 Латвійський депутат Європарламенту підтримав введення місії ООН для моніторингу дотримання прав людини в ТОТ
- 17:14 Хліб подорожчає до 55 гривень за буханку: експерт пояснив, чому це можливо вже цього року
В Одесі «зацвіло» море: екологи розповіли, чим це небезпечно для здоров'я відпочиваючих
В Державній екологічній інспекції, де раніше попереджали про проникнення в Чорне море тетраодона сріблястого, який є смертельно отруйним інвазивним видом риби, фіксують масове цвітіння моря біля одеського узбежежжя. Причина — підвищеній вміст у воді шкідливих речовин
«Останніми тижнями мешканці Одеси та відпочивальники на пляжах спостерігають значне скупчення водоростей, які хвилями прибиває до узбережжя. Вода в прибережній зоні набуває зеленого, брудно-жовтого чи коричневого відтінку. Державні інспектори відібрали проби морської води в межах міста, у місцях, де водорості утворюють майже суцільний шар на поверхні», — зазначають в інспекції та називають речовини, вміст яких перевищив норми.
Це:
- Завислі речовини — у 1,5 раза більше норми, наслідком чого є погіршення прозорості води, зменшення проникнення світла та вплив на фотосинтез водних рослин.
- Азот амонійний — у 5,5 раза більше норми. Це токсична сполука, яка з’являється внаслідок розкладу органічних решток. Вона небезпечна для водних організмів, особливо за високої температури та низького рівня кисню, і може призводити до замору риби.
«Надлишок поживних речовин у воді сприяє процесу евтрофікації — так званому „цвітінню“ моря, яке супроводжується дефіцитом кисню та погіршенням стану морської екосистеми», — додали екологи.
Нагадаємо, що раніше українські екологи фіксували плями мазуту, які дісталися нацпарку «Тузлівські лимани». Цей мазут вилився із російських танкерів, які зазнали аварії у Чорному морі наприкінці минулого року. Мазут, що вилився, забруднив і кримське узбережжя, і російські пляжі на березі моря.
Фото зі сторінки Державної екологічної інспекції107
Читайте нас у Facebook
Нацбанк, «Ощадбанк» і «Укрексімбанк» можуть арештувати активи Миколи Лагуна через Лондонський суд, — ЗМІ