В Одесі «зацвіло» море: екологи розповіли, чим це небезпечно для здоров'я відпочиваючих

В Державній екологічній інспекції, де раніше попереджали про проникнення в Чорне море тетраодона сріблястого, який є смертельно отруйним інвазивним видом риби, фіксують масове цвітіння моря біля одеського узбежежжя. Причина — підвищеній вміст у воді шкідливих речовин

«Останніми тижнями мешканці Одеси та відпочивальники на пляжах спостерігають значне скупчення водоростей, які хвилями прибиває до узбережжя. Вода в прибережній зоні набуває зеленого, брудно-жовтого чи коричневого відтінку. Державні інспектори відібрали проби морської води в межах міста, у місцях, де водорості утворюють майже суцільний шар на поверхні», — зазначають в інспекції та називають речовини, вміст яких перевищив норми.

Це:

Завислі речовини — у 1,5 раза більше норми, наслідком чого є погіршення прозорості води, зменшення проникнення світла та вплив на фотосинтез водних рослин.

Азот амонійний — у 5,5 раза більше норми. Це токсична сполука, яка з’являється внаслідок розкладу органічних решток. Вона небезпечна для водних організмів, особливо за високої температури та низького рівня кисню, і може призводити до замору риби.

«Надлишок поживних речовин у воді сприяє процесу евтрофікації — так званому „цвітінню“ моря, яке супроводжується дефіцитом кисню та погіршенням стану морської екосистеми», — додали екологи.

Нагадаємо, що раніше українські екологи фіксували плями мазуту, які дісталися нацпарку «Тузлівські лимани». Цей мазут вилився із російських танкерів, які зазнали аварії у Чорному морі наприкінці минулого року. Мазут, що вилився, забруднив і кримське узбережжя, і російські пляжі на березі моря.

Фото зі сторінки Державної екологічної інспекції

