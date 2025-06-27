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У Чорне море проникнув отруйний тропічний хижак: екологи попереджають українців про небезпеку та просять про послугу
В Чорному морі, яке було забруднено мазутом з російських танкерів наприкінці минулого року, виявили небезпечного «токсичного прибульця».
«Тетраодон сріблястий виглядає екзотично, має здатність роздуватися як куля, але це не найстрашніше. Тетраодон сріблястий (Lagocephalus sceleratus), або риба-куля, — смертельно отруйний інвазивний вид, який уже фіксується в акваторії Чорного моря», — попереджають в Державній екологічній інспекції.
Екологи зазначають, що цей вид хижої риби, який походить з Індо-Тихоокеанського регіону, а в Чорне море він міг потрапити через Суецький канал та Середземне море.
Небезпека тетраодона полягає в тому, що риба містить потужну отруту тетродотоксин, яка вражає нервову систему. Екологи попереджають, що навіть крихітна доза отрути при споживанні може спричинити смерть.
У риби надміцні щелепи, якими вона розгризає сітки, жилки й улов. В його раціоні — молюски, риби та ракоподібні. Рибалки, які виходять на промисел у Середземному морі, через цього хижака зазнають значних економічних збитків.
Тетраодон здатен витісняти місцеві види. В екологічній інспекції зазначають, що через потепління цей вид «має потенціал розширити свій ареал у Чорному морі», а це загрожує біорізноманіттю, дрібному рибальству та здоров’ю людей.
«Якщо ви натрапили на незнайому рибу, зробіть фото або відео з масштабом (лінійка, рука); запишіть координати або місце виявлення; повідомте інспекцію. Ваша інформація допоможе науковцям відстежити поширення цього інвазивного виду», — із таким закликом звертаються екологи до українців.
Раніше екологи попереджали про значні збитки, які Чорному морю завдав підрив росіянами Каховської ГЕС у 2023 році.
Фото з відкритих джерел.242
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