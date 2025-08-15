- 14:50 В Україні прогнозують зростання цін на основні продукти харчування: що може суттєво подорожчати
- 14:39 Вибух на пороховому заводі в росії: п’ятеро загиблих, десятки постраждалих
- 14:36 «Потрібна людина»: Тіна Кароль розповіла, якого нареченого шукає
- 14:22 Дрони, ракети, приманки: росія встановила рекорд атак проти України
- 14:01 Скандал у Вроцлаві: МЗС відреагувало на арешт українських підлітків
- 13:39 Печінка, яка тане в роті: шеф ділиться несподіваним поєднанням
- 13:24 Нова контрабандна схема на сої: 1,5 млрд грн за вантаж без накладних і депозиту, — нардеп
- 13:21 Місце тримають в секреті: США готують саміт з путіним і Зеленським
- 13:02 Легендарний воротар розлучився з матір'ю своїх дітей після 26 років стосунків
- 12:58 Курорт перетворився на попелище: росіяни знищили найбільший аквапарк Херсонщини
- 12:40 На сцену виходить Венера: які знаки Зодіаку несподівано розбагатіють до кінця серпня
- 12:25 «Армія зробить з тебе чоловіка, синку!»: як американський король рок-н-ролу Елвіс Преслі опинився на службі в танковій дивізії США в Західній Німеччині
Печінка, яка тане в роті: шеф ділиться несподіваним поєднанням
Шеф-кухар Олександр Городник, який раніше показав швидкий спосіб приготування молодої кукурудзи у мікрохвильовці, поділився оригінальним рецептом смаженої печінки, яку він готує з додаванням абрикосів.
«Печінка — дуже недооцінений продукт. І багато хто просто не знає, як її правильно приготувати», — зазначив шеф-кухар та розповів, як це треба робити.
Інгредієнти (на 2 порції):
- Печінка яловича — 200 г;
- Молоко — 300 мл;
- Борошно — 2−3 ст. л.;
- Сіль, перець — за смаком
- Олія для смаження — 2−3 ст. л.;
- Цибуля — 100 г;
- Абрикоси — 4 шт.;
- Вершкове масло — 20 г;
- Яблучний оцет — 1 ст. л.;
- Мед — 1 ст. л.;
- Соєвий соус — 2−3 ст. л.;
- Вода — 50 мл;
- Зелень (петрушка, кріп, базилік) — для подачі.
Приготування:
- З печінки зняти плівку, нарізати шматками товщиною 1,5−2 см та замчити у молоці на 2−3 години, щоб прибрати гіркоту.
- Печінку просушити на серветках, обваляти у борошні з сіллю та перцем.
- Смажити на добре розігрітій пательні з олією по 30 секунд з кожного боку. Викласти шматочки на паперовий рушник.
- У пательні, де смажилася печінка, обсмажити цибулю, нарізану півкільцями, до золотистого кольору. Додати абрикости, нарізані на четвертинки та злегка карамелізувати. Додати вершкове масло, воду, оцет, мед і соєвий соус. Готувати 3−4 хвилини на слабкому вогні.
- На пательню з соусом викласти печінку та прогріти 2−3 хвилини.
- Подавати з хлібом або тостами, прикрасивши зеленню.
«Печінка має залишитися ніжною і рожевою всередині», — додав Олександр Городник.
Раніше шеф-кухар показав оригінальну подачу грецького салату — в помідорі із кремом з фети.
Фото — скріншот102
Читайте нас у Facebook
Близнюкам — «Паж мечів» та пильність, Терезам — «Правосуддя» та перевірка на чесність: Таро-прогноз на 15 серпня