Печінка, яка тане в роті: шеф ділиться несподіваним поєднанням

Шеф-кухар Олександр Городник, який раніше показав швидкий спосіб приготування молодої кукурудзи у мікрохвильовці, поділився оригінальним рецептом смаженої печінки, яку він готує з додаванням абрикосів.

«Печінка — дуже недооцінений продукт. І багато хто просто не знає, як її правильно приготувати», — зазначив шеф-кухар та розповів, як це треба робити.

Інгредієнти (на 2 порції): Печінка яловича — 200 г;

Молоко — 300 мл;

Борошно — 2−3 ст. л.;

Сіль, перець — за смаком

Олія для смаження — 2−3 ст. л.;

Цибуля — 100 г;

Абрикоси — 4 шт.;

Вершкове масло — 20 г;

Яблучний оцет — 1 ст. л.;

Мед — 1 ст. л.;

Соєвий соус — 2−3 ст. л.;

Вода — 50 мл;

Зелень (петрушка, кріп, базилік) — для подачі. Приготування: З печінки зняти плівку, нарізати шматками товщиною 1,5−2 см та замчити у молоці на 2−3 години, щоб прибрати гіркоту.

Печінку просушити на серветках, обваляти у борошні з сіллю та перцем.

Смажити на добре розігрітій пательні з олією по 30 секунд з кожного боку. Викласти шматочки на паперовий рушник.

У пательні, де смажилася печінка, обсмажити цибулю, нарізану півкільцями, до золотистого кольору. Додати абрикости, нарізані на четвертинки та злегка карамелізувати. Додати вершкове масло, воду, оцет, мед і соєвий соус. Готувати 3−4 хвилини на слабкому вогні.

На пательню з соусом викласти печінку та прогріти 2−3 хвилини.

Подавати з хлібом або тостами, прикрасивши зеленню.

«Печінка має залишитися ніжною і рожевою всередині», — додав Олександр Городник.

