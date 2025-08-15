41.11 / 41.62 48.03 / 48.66
Книга рецептів

Печінка, яка тане в роті: шеф ділиться несподіваним поєднанням

13:39 15 серпня 2025
Рецепт смаженої печінки від Олександра Городника. Фото&nbsp;— скріншот

Шеф-кухар Олександр Городник, який раніше показав швидкий спосіб приготування молодої кукурудзи у мікрохвильовці, поділився оригінальним рецептом смаженої печінки, яку він готує з додаванням абрикосів.

«Печінка — дуже недооцінений продукт. І багато хто просто не знає, як її правильно приготувати», — зазначив шеф-кухар та розповів, як це треба робити.

Інгредієнти (на 2 порції):

  • Печінка яловича — 200 г;
  • Молоко — 300 мл;
  • Борошно — 2−3 ст. л.;
  • Сіль, перець — за смаком
  • Олія для смаження — 2−3 ст. л.;
  • Цибуля — 100 г;
  • Абрикоси — 4 шт.;
  • Вершкове масло — 20 г;
  • Яблучний оцет — 1 ст. л.;
  • Мед — 1 ст. л.;
  • Соєвий соус — 2−3 ст. л.;
  • Вода — 50 мл;
  • Зелень (петрушка, кріп, базилік) — для подачі.

Приготування:

  • З печінки зняти плівку, нарізати шматками товщиною 1,5−2 см та замчити у молоці на 2−3 години, щоб прибрати гіркоту.
  • Печінку просушити на серветках, обваляти у борошні з сіллю та перцем.
  • Смажити на добре розігрітій пательні з олією по 30 секунд з кожного боку. Викласти шматочки на паперовий рушник.
  • У пательні, де смажилася печінка, обсмажити цибулю, нарізану півкільцями, до золотистого кольору. Додати абрикости, нарізані на четвертинки та злегка карамелізувати. Додати вершкове масло, воду, оцет, мед і соєвий соус. Готувати 3−4 хвилини на слабкому вогні.
  • На пательню з соусом викласти печінку та прогріти 2−3 хвилини.
  • Подавати з хлібом або тостами, прикрасивши зеленню.

«Печінка має залишитися ніжною і рожевою всередині», — додав Олександр Городник.

Раніше шеф-кухар показав оригінальну подачу грецького салату — в помідорі із кремом з фети.

Фото — скріншот

102

