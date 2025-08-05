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Книга рецептів
16:54 — 5 серпня 2025
Олександр Городник порадував Анну Трінчер грецьким салатом: з чого готував і як подавав (відео)
Співачка Анна Трінчер, яка нещодавно випустила пісню «Півонії» та кліп, надихнула шеф-кухаря Олександра Городника на те, щоб приготоувати особливу страву.
«Мій твіст на Грецький салат. Подав його у помідорі з кремом із фети», — написав Олександр Городник на своїй сторінці у соцмережах та додав, що хоче, аби співачка знала: її музика надихає не лише співати, а й готувати.
Інгредієнти:
- 1 великий стиглий помідор;
- 1/3 огірка без шкірки;
- ¼ червоного болгарського перцю;
- 6−7 маслин каламата без кісточок;
- 1−2 скибочки червоної цибулі;
- 1 ч. л. винного оцту (червоного або білого);
- 1 ст. л. оливкової олії;
- Сіль, перець, орегано — за смаком.
Для крему з фетою:
- 50 г сиру фета;
- 1 ст. л. грецького йогурту або сметани;
- ½ ч. л. меду;
- Сіль і перець — дрібка.
Приготування:
- На помідорі зробити хрестоподібний надріз, бланшувати 30 секунд у кип’ятку, перекласти в холодну воду. Зняти шкірку, зрізати низ так, щоб помідор міг стояти, але залишити зелену плодоніжку зверху для краси. Акуратно вийняти серцевину ложкою.
- Огірок, перець, цибулю, маслини, серцевину помідора нарізати дрібними кубиками, заправити оцтом, олією, сіллю, перцем і орегано. Перемішати.
- Начинити помідор салатом.
- Для крему збити фету, йогурт, мед, сіль і перець блендером до кремової консистенції. За бажанням — викласти зверху ложкою або із кондитерського мішка.
- Викласти на тарілку, прикрасити зеленню або краплею олії.
Раніше Олександр Городник розповів, як кукурудзу можна приготувати за три хвилини у мікрохвильовці.126
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