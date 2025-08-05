41.31 / 41.86 47.83 / 48.46
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Олександр Городник порадував Анну Трінчер грецьким салатом: з чого готував і як подавав (відео)

16:54 5 серпня 2025
Грецький салат від Олександра Городника. Фото&nbsp;— скріншот

Співачка Анна Трінчер, яка нещодавно випустила пісню «Півонії» та кліп, надихнула шеф-кухаря Олександра Городника на те, щоб приготоувати особливу страву.

«Мій твіст на Грецький салат. Подав його у помідорі з кремом із фети», — написав Олександр Городник на своїй сторінці у соцмережах та додав, що хоче, аби співачка знала: її музика надихає не лише співати, а й готувати.

Інгредієнти:

  • 1 великий стиглий помідор;
  • 1/3 огірка без шкірки;
  • ¼ червоного болгарського перцю;
  • 6−7 маслин каламата без кісточок;
  • 1−2 скибочки червоної цибулі;
  • 1 ч. л. винного оцту (червоного або білого);
  • 1 ст. л. оливкової олії;
  • Сіль, перець, орегано — за смаком.

Для крему з фетою:

  • 50 г сиру фета;
  • 1 ст. л. грецького йогурту або сметани;
  • ½ ч. л. меду;
  • Сіль і перець — дрібка.

Приготування:

РЕКЛАМА
  • На помідорі зробити хрестоподібний надріз, бланшувати 30 секунд у кип’ятку, перекласти в холодну воду. Зняти шкірку, зрізати низ так, щоб помідор міг стояти, але залишити зелену плодоніжку зверху для краси. Акуратно вийняти серцевину ложкою.
  • Огірок, перець, цибулю, маслини, серцевину помідора нарізати дрібними кубиками, заправити оцтом, олією, сіллю, перцем і орегано. Перемішати.
  • Начинити помідор салатом.
  • Для крему збити фету, йогурт, мед, сіль і перець блендером до кремової консистенції. За бажанням — викласти зверху ложкою або із кондитерського мішка.
  • Викласти на тарілку, прикрасити зеленню або краплею олії.
Раніше Олександр Городник розповів, як кукурудзу можна приготувати за три хвилини у мікрохвильовці.

РЕКЛАМА
126

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

День стильного коня

Драконам — виграш, Свиням — підказки інтуїції, а Бикам — зміни на роботі: Східний гороскоп на День стильного коня

Люди та їх улюбленці

Як коти попереджають господарів, що у домі оселилася потойбічна сила

Гроші, фото з відкритих джерел

Допомога у розмірі 4000 гривень на життя: хто може їх отримати вже зараз

Хто зможе вийти на пенсію у 60 років у 2026 році. Фото&nbsp;— Pixabay

В Україні змінять вимоги для виходу на пенсію: яку умову буде повинен виконати кожен

Наступний матеріал
Новини партнерів