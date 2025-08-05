Олександр Городник порадував Анну Трінчер грецьким салатом: з чого готував і як подавав (відео)

Співачка Анна Трінчер, яка нещодавно випустила пісню «Півонії» та кліп, надихнула шеф-кухаря Олександра Городника на те, щоб приготоувати особливу страву.

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«Мій твіст на Грецький салат. Подав його у помідорі з кремом із фети», — написав Олександр Городник на своїй сторінці у соцмережах та додав, що хоче, аби співачка знала: її музика надихає не лише співати, а й готувати.

Інгредієнти: 1 великий стиглий помідор;

1/3 огірка без шкірки;

¼ червоного болгарського перцю;

6−7 маслин каламата без кісточок;

1−2 скибочки червоної цибулі;

1 ч. л. винного оцту (червоного або білого);

1 ст. л. оливкової олії;

Сіль, перець, орегано — за смаком. Для крему з фетою: 50 г сиру фета;

1 ст. л. грецького йогурту або сметани;

½ ч. л. меду;

Сіль і перець — дрібка. Приготування: РЕКЛАМА На помідорі зробити хрестоподібний надріз, бланшувати 30 секунд у кип’ятку, перекласти в холодну воду. Зняти шкірку, зрізати низ так, щоб помідор міг стояти, але залишити зелену плодоніжку зверху для краси. Акуратно вийняти серцевину ложкою.

Огірок, перець, цибулю, маслини, серцевину помідора нарізати дрібними кубиками, заправити оцтом, олією, сіллю, перцем і орегано. Перемішати.

Начинити помідор салатом.

Для крему збити фету, йогурт, мед, сіль і перець блендером до кремової консистенції. За бажанням — викласти зверху ложкою або із кондитерського мішка.

Викласти на тарілку, прикрасити зеленню або краплею олії.

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