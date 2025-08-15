41.07 / 41.60 48.02 / 48.63
Як обрізати сливу в серпні, щоб не знищити дерево: поради садівникам

16:59 15 серпня 2025
Як правильно провести літню обрізку сливи після збирання плодів&nbsp;— Фото: rivne.media

Цьогорічний рясний урожай сливи виявив недоліки в формуванні крони. Багато гілок поламалися під вагою плодів, що спричинило необхідність літньої обрізки, пише «Майстерня ідей».

Особливості літньої обрізки сливи

Обрізати сливу влітку варто, щоб покращити її санітарний стан та запобігти хворобам. Однак, робити це потрібно з обережністю, особливо в серпні після збору врожаю.

Важливі правила:

• Уникайте кардинальної обрізки: Сильна обрізка може спровокувати активний ріст нових пагонів, які не встигнуть дозріти до морозів і загинуть.
• Правильний зріз: Однорічні прирости обрізайте не більше ніж на 1/3 довжини. Це запобіжить активному росту нових пагонів замість плодоносних бруньок.
• Кут відходження гілок: Звертайте увагу на кути гілок — якщо вони менше 40 градусів, це може призвести до розривів.
• Захист зрізів: Після будь-якої обрізки обов'язково обробляйте зрізи садовим варом.
• Поступовість: Не видаляйте багато гілок за один раз. Неправильна обрізка під час вегетації може нашкодити дереву.

Таким чином, обережна санітарна обрізка в серпні допоможе прибрати пошкоджені гілки та підтримати здоров'я дерева.

Раніше «ФАКТИ» писали, чим підживити кавуни на дачі у серпні, щоб швидко визріли та були солодкими.

