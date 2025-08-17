Дрони масово атакували Воронезьку область: палає ринок, зупинено рух потягів

- 08:45 В Україні змінили правила торгівлі вживаними автомобілями: що саме змінилося
Вночі дрони знов атакували територію росії — цього разу залізничну станцію «Ліскі» у Воронезькій області. Вона вважається одним із найбільших залізничних вузлів Південно-Східної залізниці росії, повідомляє Exilenova+.
За інформацією губернатора Гусєва, в одному з муніципалітетів поранення отримав монтер колії залізничної станції. Його госпіталізовано до районної лікарні.
Також внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено ЛЕП на залізничній станції, затримано рух кількох поїздів.
Він зазначив, що у тому ж районі сталося займання магазину та речового ринку. Ще в одному муніципалітеті ліквідується загоряння газової труби.
Крім того, у столиці рф спалахнули склади та кафе, площа пожежі сягає 600 кв. м. Причина наразі не повідомляється.
За даними російського міноборони, за ніч над рф збито 46 українських БПЛА, в тому числі 16 — над територією Білгородської області, 14 — над територією Нижньогородської області, 9 — над територією Воронезької області.
Нагадаємо, днями стався вибух на пороховому заводі «Еластик» у Рязанській області. 10 людей загинули десятки постраждали.4
