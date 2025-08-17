Дрони масово атакували Воронезьку область: палає ринок, зупинено рух потягів

Вночі дрони знов атакували територію росії — цього разу залізничну станцію «Ліскі» у Воронезькій області. Вона вважається одним із найбільших залізничних вузлів Південно-Східної залізниці росії, повідомляє Exilenova+.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією губернатора Гусєва, в одному з муніципалітетів поранення отримав монтер колії залізничної станції. Його госпіталізовано до районної лікарні.

Також внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено ЛЕП на залізничній станції, затримано рух кількох поїздів.

Він зазначив, що у тому ж районі сталося займання магазину та речового ринку. Ще в одному муніципалітеті ліквідується загоряння газової труби.

РЕКЛАМА

Крім того, у столиці рф спалахнули склади та кафе, площа пожежі сягає 600 кв. м. Причина наразі не повідомляється.

За даними російського міноборони, за ніч над рф збито 46 українських БПЛА, в тому числі 16 — над територією Білгородської області, 14 — над територією Нижньогородської області, 9 — над територією Воронезької області.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, днями стався вибух на пороховому заводі «Еластик» у Рязанській області. 10 людей загинули десятки постраждали.

4

Читайте нас у Facebook