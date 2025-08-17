- 19:01 Водоліям — «Маг» і початок нових проектів, Скорпіонам — «Башта» і звільнення від старого: Таро-прогноз з 18-по 24 серпня
Кабмін ухвалив доленосне рішення для родин загиблих, але виплати отримають не всі
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками позачергового засідання уряду розповіла про новації для війська, а також про виплати рідним військових, які загинули в російському полоні.
«Сім'ї захисників, які загинули у полоні, отримають 15 млн грн допомоги. Також подовжено до року термін звернення по одноразову допомогу для поранених або тих, хто втратив працездатність після служби», — зазначила вона.
За словами очільниці уряду, Кабмін ухвалив низку рішень за дорученням Ставки.
Так, військові частини зможуть напряму та без зайвої бюрократії купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли — їхню вартість визначатимуть за експертною оцінкою або ринковими даними. Вона наголосила, що це сприятиме оперативвному оновленню техніки на фронті.
«Майно, втрачене або зношене в боях, списуватимуть у спрощеному порядку. Якщо воно до 1,7 млн грн — процес буде швидшим, щоб підрозділи могли без затримок отримувати заміну», — зазначила Свириденко та додала, що Міноборони ініціювало законодавчі зміни щодо відкладення публікації декларацій військових на рік після завершення воєнного стану. Це робиться для того, аби ворог не міг використати ці дані.
Нагадаємо, що раніше уряд дозволив родичам полонених та зниклих безвісти захисників України користуватися їхніми пільгами.
