«Як у НАТО»: Зеленський вимагає дієвих гарантій безпеки для України
Після саміту президентів США та рф на Алясці голова української держави Володимир Зеленський мав телефонну розмову з Дональдом Трампом та невдовзі відвідає Америку. Перед цим Зеленський приїхав до Брюселю, аби поспілкуватися із європейськими партнерами.
Разом із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка також має відвідати США, вони дали спільну пресконференцію, яку транслював Офіс президента України. Спікери насамперед говорили про встановлення миру та гарантії безпеки Україні.
«Від початку жорстокого російського вторгнення Європа була на стороні України. І ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде необхідно для справедливого та тривалого миру. І цей мир повинен бути досягнений силою… Ми повинні мати сильні безпекові гарантії, щоб захистити безпекові інтереси України та Європи. Україна повинна бути в змозі утримати свій суверенітет та територіальну цілісність, підтримати їх. Не може бути жодних обмежень щодо Збройних сил України чи то допомоги від третіх країн», — наголосила президентка Єврокомісії.
Своєю чергою Володимир Зеленський зазначив, що Україна категорично відкидає умову росії щодо виводу ЗСУ з території Донецької області, яку наразі контролює українська сторона: «Конституція унеможливлює здачу територій або торгівлю землею».
А що стосується гарнатній безпеки для нашої країни, то, за словами президента, вона має працювати на практиці так, як і статті 5 НАТО. «Ми розглядаємо вступ до ЄС як частину безпекових гарантій», — підкреслив він.
Нагадаємо, що після зустрічі з путіним американський президент заявив, що погодився із російським президентом, що війна в Україні може завершитися із обміном територіями та наданням гарантій безпеки, в тому числі, й з боку Америки. Зустріч Трампа та Зеленського запланована на завтра.
Фото — скріншот35
