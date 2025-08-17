41.04 / 41.59 47.97 / 48.64
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Як у НАТО»: Зеленський вимагає дієвих гарантій безпеки для України

17:15 17 серпня 2025
Зеленський приїхав в Брюсель перед візитом до США. Фото&nbsp;— скріншот

Після саміту президентів США та рф на Алясці голова української держави Володимир Зеленський мав телефонну розмову з Дональдом Трампом та невдовзі відвідає Америку. Перед цим Зеленський приїхав до Брюселю, аби поспілкуватися із європейськими партнерами.

Разом із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка також має відвідати США, вони дали спільну пресконференцію, яку транслював Офіс президента України. Спікери насамперед говорили про встановлення миру та гарантії безпеки Україні.

«Від початку жорстокого російського вторгнення Європа була на стороні України. І ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде необхідно для справедливого та тривалого миру. І цей мир повинен бути досягнений силою… Ми повинні мати сильні безпекові гарантії, щоб захистити безпекові інтереси України та Європи. Україна повинна бути в змозі утримати свій суверенітет та територіальну цілісність, підтримати їх. Не може бути жодних обмежень щодо Збройних сил України чи то допомоги від третіх країн», — наголосила президентка Єврокомісії.

Своєю чергою Володимир Зеленський зазначив, що Україна категорично відкидає умову росії щодо виводу ЗСУ з території Донецької області, яку наразі контролює українська сторона: «Конституція унеможливлює здачу територій або торгівлю землею».

РЕКЛАМА

А що стосується гарнатній безпеки для нашої країни, то, за словами президента, вона має працювати на практиці так, як і статті 5 НАТО. «Ми розглядаємо вступ до ЄС як частину безпекових гарантій», — підкреслив він.

Нагадаємо, що після зустрічі з путіним американський президент заявив, що погодився із російським президентом, що війна в Україні може завершитися із обміном територіями та наданням гарантій безпеки, в тому числі, й з боку Америки. Зустріч Трампа та Зеленського запланована на завтра.

РЕКЛАМА

Фото — скріншот

35

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Серпень, фото з відкритих джерел

На Раків чекає фінансовий успіх, а Дівам корисно сходити у лазню: гороскоп на 17−18 серпня

насіння базиліка

Це крихітне насіння регулює рівень цукру: просто додайте його до меню

Східний гороскоп, фото з відкритих джерел

Кроликам важливо бути активними, а Драконам — стриманими: східний гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня

Зодіак, фото з відкритих джерел

Овнам — авантюризм, Близнюкам — цікаві пропозиції, Стрільцям — нові можливості: астропрогноз на 17 серпня

Наступний матеріал
Новини партнерів