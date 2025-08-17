- 22:02 В готелі на Алясці знайшли урядові документи США щодо зустрічі Трампа і путіна: що там цікавого
Вона розлючена: драма розлучення Тома Бреді та Жизель Бюндхен триває
Розлучення зірки футболу Тома Бреді та супермоделі Жизель Бюндхен не вгамувало пристрасті, стосунки між ними стали ще складнішими. За даними джерел, Бюндхен «розлючена» на Бреді через його нещодавні коментарі щодо виховання дітей, які вона сприймає як завуальовану атаку на свій стиль виховання.
Під час нещодавнього інтерв’ю Бреді розмірковував про важливість наполегливої праці та відданості, заявивши, що його професія дала йому цінні уроки, які він застосовує у спілкуванні з дітьми, повідомляє The News.
Бреді сказав: «Я думаю, що бути чудовим батьком є те, що потрібно робити все можливе, щоб піклуватися про свою сім'ю. Я вирішив зробити це, граючи у футбол».
Супермодель нібито вважає ці коментарі зайвими та провокаційними, а друзі радять Тому Бреді переглянути свої публічні зауваження щодо їхніх минулих розбіжностей.
Інсайдер повідомив, що «Жизель розлючена і відчуває, що Том поводиться вороже». Напруга між колишнім подружжям відчутна: Бюндхен зосереджується на збереженні своєї конфіденційності, а коментарі Бреді розпалюють конфлікт.
Попри розбіжності, обидва батьки ставлять на перше місце щастя своїх дітей і розділяють обов'язки з їхнього виховання.
Після розставання і Брейді, і Бюндхен рухаються далі. Бюндхен була у стосунках з Хоакімом Валенте, від якого у неї є син, тоді як Брейді, як повідомляється, зустрічався з моделлю Іриною Шейк.28
