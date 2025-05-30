Я відчуваю, що заслужила це: Жизель Бюндхен про зміни у житті після народження третьої дитини

44-річна бразильська модель Жизель Бюндхен поділилася новинами про своє життя в новому інтерв'ю щодо нещодавнього народження сина від інструктора з джиу-джитсу Жоакима Валенте після розлучення з футболістом Томом Бреді. Мати трьох дітей знялася для обкладинки французького Vogue, розкривши таємницю свого материнства. Супермодель почала з того, що сказала, що вона «дуже вдячна» за можливість проводити час зі своєю новонародженою дитиною, ім'я якої ще не названо, пише geo.tv.

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«Зачіска та макіяж створюють відчуття, ніби я у відпустці. Адже з дитиною ночі такі короткі, що я майже не розчісувала волосся останніми місяцями. Тепер, коли моя малеча спить усю ніч, я знову контролюю свій ритм», — сказала модель.

Жизель також натякнула на деякі випробування, які вона пережила, виховуючи немовля.

«Як знає будь-яка молода мати, дивовижно, як багато сну чи його нестача може змінити все, — сказала модель, яка має сина Бенджаміна, 15 років, та доньку Вівіан, 12 років. — Але знову ж таки, я відчуваю справжню вдячність: можливість бути вдома з дітьми та насолоджуватися кожною миттю з ними — це безцінно».

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Зірка зізналася, що відчула нову впевненість після розлучення з чоловіком та прийняття нового життя.

«Я почуваюся комфортніше у власній шкірі, і мої пріоритети стали чіткішими. Я вдячна бути там, де я є. Я відчуваю, що заслужила це», — сказала вона.

Раніше повідомлялося, що Жизель Бюндхен зізналася, що на початку кар’єри міркувала про самогубство.

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