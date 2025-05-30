- 22:00 Заварні млинці на кефірі: подаруйте королівський сніданок тим, кого любите
- 21:31 Я відчуваю, що заслужила це: Жизель Бюндхен про зміни у житті після народження третьої дитини
- 21:02 Суцільне зло: ваш кишечник працюватиме краще, якщо ви перестанете їсти ці продукти
- 20:45 «Давньогрецький міф „Викрадення Європи“ став джерелом натхнення для багатьох відомих митців», — колекціонерка фарфору Людмила Карпінська-Романюк
- 20:33 Осиротіли двоє дітей: на Курщині загинув воїн із Вінницької області
- 20:07 Готуємо соленики: діти зметуть зі столу за лічені хвилини
- 19:52 Чупакабра повернулася: на Львівщині масове вбивство
- 19:46 Окупанти мають нове «вундерваффе» проти українських дронів: що ворог приготував для захисту і чи допоможе це йому
- 19:19 Санкції «не працюють»: у росії видатки зростають втричі швидше, ніж очікувалось, а грошей може вистачити ще на 15 місяців
- 18:59 Тельцям — «Дама Мечів» та важлива зустріч, Левам — «Десятка Кубків» та ризик втрати: Таро-прогноз на 31 травня
- 18:33 Може повторити долю інших зруйнованих: аналітик назвав місто, на яке націлилась рф
- 18:12 Опалення подорожчає вдвічі: у «Київтеплоенерго» розповіли, коли це станеться
Я відчуваю, що заслужила це: Жизель Бюндхен про зміни у житті після народження третьої дитини
44-річна бразильська модель Жизель Бюндхен поділилася новинами про своє життя в новому інтерв'ю щодо нещодавнього народження сина від інструктора з джиу-джитсу Жоакима Валенте після розлучення з футболістом Томом Бреді. Мати трьох дітей знялася для обкладинки французького Vogue, розкривши таємницю свого материнства. Супермодель почала з того, що сказала, що вона «дуже вдячна» за можливість проводити час зі своєю новонародженою дитиною, ім'я якої ще не названо, пише geo.tv.
«Зачіска та макіяж створюють відчуття, ніби я у відпустці. Адже з дитиною ночі такі короткі, що я майже не розчісувала волосся останніми місяцями. Тепер, коли моя малеча спить усю ніч, я знову контролюю свій ритм», — сказала модель.
Жизель також натякнула на деякі випробування, які вона пережила, виховуючи немовля.
«Як знає будь-яка молода мати, дивовижно, як багато сну чи його нестача може змінити все, — сказала модель, яка має сина Бенджаміна, 15 років, та доньку Вівіан, 12 років. — Але знову ж таки, я відчуваю справжню вдячність: можливість бути вдома з дітьми та насолоджуватися кожною миттю з ними — це безцінно».
Зірка зізналася, що відчула нову впевненість після розлучення з чоловіком та прийняття нового життя.
«Я почуваюся комфортніше у власній шкірі, і мої пріоритети стали чіткішими. Я вдячна бути там, де я є. Я відчуваю, що заслужила це», — сказала вона.
Раніше повідомлялося, що Жизель Бюндхен зізналася, що на початку кар’єри міркувала про самогубство.35
Читайте нас у Facebook