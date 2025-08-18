Знавці східної філософії підготували гороскоп на поточний тиждень, з 18 до 24 серпня, а «традиційні» астрологи надали поради всім знакам Зодіаку на перший день нової сімденки — 18 серпня.

Овен

Гороскоп на 18 серпня 2025 року для Овна передбачає день відкриттів, коли активність знаку посилить енергія Марса, пише gosta.media. Овнам вистачить сил аби подолати всі перешкоди, розпочати новий проєкт. Втім, зірки попереджають, що Овни мають підходити до важливих рішень, ретельно всі обміркувавши. Обережним знаку варто бути й в особистій сфері, де ймовірні конфлікти. Овнам, аби запобігти сварці, потрібно бути готовими йти на компроміс.

Телець

Гороскоп на 18 серпня 2025 року для Тельця віщує знаку енергійний день, який має бути вдалим для реалізації давно задуманого. У той же час знаку варто не йти на конфлікт з колегами — це може завадити роботі. Найкращим порадником Тельців сьогодні буде інтуїція знака. В особистому житті можливі приємні новини або зустрічі, які піднімуть настрій. Тельцям, які хочуть привнести емоцій в романтичні стосунки, варто діяти трохи спонтанно.

Близнюки

Гороскоп на 18 серпня 2025 року для Близнюків обіцяє знаку день, сприятливий для налагодження нових контактів та самовдосконалення. Цей понеділок обіцяє бути наповненим динамічними новими подіями, в тому числі й у професійній фері, які не варто пропускати. Сьогодні знаку варто бути обережним із фінансами та не витрачати кошти під впливом емоцій. Зірки радять Близнкам не боятися проявляти почуття у стосунках зі своєю другою половинкою.

Рак

Гороскоп на 18 серпня 2025 року для Рака рекомендує знаку звертати увагу на власні емоції. Самоаналіз та зосередження на власному внутрішньому світі можуть відкрити перед Раками нові обрії в особистісному розвитку. На роботі знаку варто зосередитися на рутині та уникати сварок, а в особистих відносинах — бути щирим, аби запобігти конфліктній ситуації. Загалом сьогодні Ракам слід бути більш терпимими до оточуючих та не діяти імпульсивно.

Лев

Гороскоп на 18 серпня 2025 року для Лева обіцяє знаку сприяння Всесвіту у просуванні власних ідей. На роботі перед знаком можуть відкритися нові перспективи, втім Левам не варто забувати про однодумців — їхня допомога стане запорукою успішності проєкту. А в романтичній сфері на знак можуть очікувати приємні сюрпризи, але для цього Левам варто бути відкритими для нових знайомств і несподіваних подій.

Діва

Гороскоп на 18 серпня 2025 року для Дів вважає сьогоднішній день вдалим часом для планування, справ, пов'язаних із організацією та вирішенням питань у професійній сфері. Зірки віщують, що для знака цей день може стати часом нових відкриттів і значних досягнень. В той же час зірки радять Дівам уникати надмірної критичності — це може позначитися на взаєморозумінні з колегами. Гнучкість та терпіння також варто виявляти і у стосунках з близькими людьми.

Терези

Гороскоп на 18 серпня 2025 року для Терезів обіцяє гармонійний день, коли під впливом Венери знак відчує прагнення до краси і рівноваги в усіх сферах життя. Сьогоднішній день відмінно підійде для налагодження контактів та розвитку партнерських стосунків в усіх сферах життя. Зірки радять Терезам звертати увагу на деталі — ваша увага до дрібниць стане гарантією успіху. Знаку варто уникати необдуманих рішень та піддаватися на маніпуляції зі сторони.

Скорпіон

Гороскоп на 18 серпня 2025 року для Скорпіонів віщує знаку час трансформацій і переосмислення, коли Плутон пробудить прагнення до змін і внутрішнього оновлення. Сьогоднішній день — вдалий час для завершення старих справ і початку нових проєктів. Але в роботі не варто ухвалювати поспішні рішення — краще дотримуватися плану. Адже поспіх може суттєво змінити перспективи Скорпіонів. Знаку важливо не піддаватися імпульсивним емоціям і діяти обережно в усіх сферах життя.

Стрілець

Гороскоп на 18 серпня 2025 року для Стрільців віщує знаку день, наповнений новими можливостями та пригодами — таким буде вплив Юпітера. Сьогодні знак може значно просунутися вперед у своїх планах. Зірки радять знаку ризикнути — Всесвіт буде на його боці. На роботі Стрільці можуть зіткнутися із новими викликами. Підходити до їхнього вирішення варто все добре обміркувавши та діяти без поспіху.

Козерог

Гороскоп на 18 серпня 2025 року для Козерога обіцяє знаку продуктивний та стабільний день, коли Сатурн допоможе зосередитися на досягненні цілей. Зірки радять знаку йти до мети, незважаючи на труднощі, та не втрачати мотивацію. Наполегливість Козерогів може принести визнання його успіхів в професійній сфері, що відкриє перед знаком перспективи для кар'єрного росту. Сьогодні знаку варто бути терпимим, уникати конфліктів та не піддаватися на провокації.

Водолій

Гороскоп на 18 серпня 2025 року для Водоліїв віщує, що вплив Урана відкриє перед знаком двері до небачених перспектив. Сьогоднішній день є сприятливим для втілення у життя новаторських проєктів. Зірки радять Водоліям довіряти інтуїції та не боятися ризикувати. Важливою для знака стане підтрима колег та командна робота. А в особистих стосунках Водоліям варто бути відвертим — це лише зміцнить стосунки знака з близькими людьми.

Риби

Гороскоп на 18 серпня 2025 року для Риб передбачає, що під впливом Нептуна знак захоче заглибитися в світ власних відчуттів і думок. Сьогоднішній день — гарний час для самопізнання та духовного розвитку. Але при цьому в професійній сфері знаку варто бути уважним до деталей. Зірки радять Рибам не зважати на можливі перешкоди та не втрачати віру в себе та свої принципи.

Фото Pixabay

