Місце тримають в секреті: США готують саміт з путіним і Зеленським

США шукають місце для потенційної зустрічі Трампа, Зеленського та путіна наприкінці наступного тижня, повідомляє CBS News з посиланням на власні джерела. За даними CBS News, тристоронній саміт між росією, США та Україною може відбутися наприкінці наступного тижня, бо мирна угода між Трампом і путіним не матиме значення без участі України. Серед можливих місць проведення тристоронньої зустрічі є міста Європи та Близького Сходу. Нагадаємо, що напередодні саміту на Алясці Україна та союзники узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни.

Раніше американський президент заявив, що сподівається на другу зустріч після зустрічі на Алясці між путіним та Зеленським, але це залежатиме від того, як пройде зустріч 15 серпня.

На запитання журналіста на заході в Центрі Кеннеді, чи будуть наслідки для путіна, якщо він не погодиться зупинити війну після п'ятничної зустрічі, Дональд Трамп відповів: «Будуть дуже серйозні наслідки».

Але він відмовився надати подробиці, пише CBS News.

13 серпня відбулася телеконференція, ініційована президентом США. Серед учасників були канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Великої Британії, прем'єр-міністр Італії, президент Франції, президент Фінляндії, президент Польщі, президент Європейської комісії, а також Володимир Зеленський та Генеральний секретар НАТО. Зеленський анонсував цю зустріч у соціальних мережах. Він назвав захід «важливим і змістовним».

Раніше можливі пропозиції Трампа путіну на саміті проаналізувало видання The Telegraph.

