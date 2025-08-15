- 14:50 В Україні прогнозують зростання цін на основні продукти харчування: що може суттєво подорожчати
- 14:39 Вибух на пороховому заводі в росії: п’ятеро загиблих, десятки постраждалих
- 14:36 «Потрібна людина»: Тіна Кароль розповіла, якого нареченого шукає
- 14:22 Дрони, ракети, приманки: росія встановила рекорд атак проти України
- 14:01 Скандал у Вроцлаві: МЗС відреагувало на арешт українських підлітків
- 13:39 Печінка, яка тане в роті: шеф ділиться несподіваним поєднанням
- 13:24 Нова контрабандна схема на сої: 1,5 млрд грн за вантаж без накладних і депозиту, — нардеп
- 13:21 Місце тримають в секреті: США готують саміт з путіним і Зеленським
- 13:02 Легендарний воротар розлучився з матір'ю своїх дітей після 26 років стосунків
- 12:58 Курорт перетворився на попелище: росіяни знищили найбільший аквапарк Херсонщини
- 12:40 На сцену виходить Венера: які знаки Зодіаку несподівано розбагатіють до кінця серпня
- 12:25 «Армія зробить з тебе чоловіка, синку!»: як американський король рок-н-ролу Елвіс Преслі опинився на службі в танковій дивізії США в Західній Німеччині
Місце тримають в секреті: США готують саміт з путіним і Зеленським
США шукають місце для потенційної зустрічі Трампа, Зеленського та путіна наприкінці наступного тижня, повідомляє CBS News з посиланням на власні джерела. За даними CBS News, тристоронній саміт між росією, США та Україною може відбутися наприкінці наступного тижня, бо мирна угода між Трампом і путіним не матиме значення без участі України. Серед можливих місць проведення тристоронньої зустрічі є міста Європи та Близького Сходу. Нагадаємо, що напередодні саміту на Алясці Україна та союзники узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни.
Раніше американський президент заявив, що сподівається на другу зустріч після зустрічі на Алясці між путіним та Зеленським, але це залежатиме від того, як пройде зустріч 15 серпня.
На запитання журналіста на заході в Центрі Кеннеді, чи будуть наслідки для путіна, якщо він не погодиться зупинити війну після п'ятничної зустрічі, Дональд Трамп відповів: «Будуть дуже серйозні наслідки».
Але він відмовився надати подробиці, пише CBS News.
13 серпня відбулася телеконференція, ініційована президентом США. Серед учасників були канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Великої Британії, прем'єр-міністр Італії, президент Франції, президент Фінляндії, президент Польщі, президент Європейської комісії, а також Володимир Зеленський та Генеральний секретар НАТО. Зеленський анонсував цю зустріч у соціальних мережах. Він назвав захід «важливим і змістовним».
Раніше можливі пропозиції Трампа путіну на саміті проаналізувало видання The Telegraph.68
Читайте нас у Facebook
Близнюкам — «Паж мечів» та пильність, Терезам — «Правосуддя» та перевірка на чесність: Таро-прогноз на 15 серпня