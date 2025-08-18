Скільки часу потрібно росії, щоб повернутись на фронт? Сирський про загрозу після припинення вогню

На тлі переговорів у Вашингтоні між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та лідерами ЄС щодо припинення війни та гарантій безпеки, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив важливу заяву про стратегічні ризики, які залишаються навіть після можливого укладення миру.

Головком Збройних сил України в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив, що навіть у разі укладення миру чи припинення бойових дій, Україна повинна залишатися у стані постійної готовності до війни.

Відповідаючи на запитання про можливу «заморозку» конфлікту або завершення війни, Сирський наголосив, що російська армія здатна швидко відновити сили та знову розпочати агресію, якщо Україна не матиме надійних гарантій безпеки.

«Я вірю у мудрість та професійність наших дипломатів. Та незважаючи на всі майбутні гарантії, на переговорний процес, ми повинні постійно готуватися до війни, до її продовження росією або розв'язання нею нової», — зазначив він.

Сирський підкреслив, що навіть після формального завершення війни держава має зосередитися на створенні найсучаснішої, високотехнологічної армії, яка враховуватиме досвід нинішньої війни.

«Я думаю, що ворог зможе відновитись дуже швидко. Ми знаємо, як було використане „травневе“ перемир’я: противник підтягнув артилерію, безпілотні системи, перегрупував війська і одразу почав наступ», — додав він.

За словами Головнокомандувача, росія не відмовилася від намірів захопити всю Україну, а отже, загроза залишатиметься навіть після завершення активної фази війни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що ціллю путіна у війні проти України є її знищення.

