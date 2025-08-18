- 11:34 Що чекає Зеленського в Вашингтоні: союзники України намагаються втримати Трампа від поступок путіну
- 11:12 Леви можуть розраховувати на вигідні пропозиції, а Водолії — на вдалі угоди: фінансовий гороскоп на тиждень 18 — 24 серпня
- 11:10 Скільки часу потрібно росії, щоб повернутись на фронт? Сирський про загрозу після припинення вогню
- 10:22 путін хоче отримати всю Донецьку область без бою, а Трамп — швидкий мир: ЗМІ про тиск на Україну
- 09:58 Трамп зустрінеться із Зеленським наодинці: європейські лідери чекатимуть за дверима
- 09:52 У Запоріжжі є поранені після ранкового удару балістичними ракетами
- 09:40 «Маккабі» (Тель-Авів) — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи
- 09:20 У Києві намагалися підірвати військового в автомобілі
- 09:01 Росіяни вдарили ракетою та авіабомбами по Сумщині, «Шахедами» — по Одесі
- 08:34 Ворог атакував Харків балістикою та дронами: пошкоджено багатоповерхівки, є жертви, багато поранених
- 08:17 Овнам — прорив, Тельцям — виклик на роботі, Близнюкам — нове знайомство: гороскоп на 18 серпня
- 17.08 22:02 В готелі на Алясці знайшли урядові документи США щодо зустрічі Трампа і путіна: що там цікавого
Скільки часу потрібно росії, щоб повернутись на фронт? Сирський про загрозу після припинення вогню
На тлі переговорів у Вашингтоні між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та лідерами ЄС щодо припинення війни та гарантій безпеки, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив важливу заяву про стратегічні ризики, які залишаються навіть після можливого укладення миру.
Головком Збройних сил України в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив, що навіть у разі укладення миру чи припинення бойових дій, Україна повинна залишатися у стані постійної готовності до війни.
Відповідаючи на запитання про можливу «заморозку» конфлікту або завершення війни, Сирський наголосив, що російська армія здатна швидко відновити сили та знову розпочати агресію, якщо Україна не матиме надійних гарантій безпеки.
«Я вірю у мудрість та професійність наших дипломатів. Та незважаючи на всі майбутні гарантії, на переговорний процес, ми повинні постійно готуватися до війни, до її продовження росією або розв'язання нею нової», — зазначив він.
Сирський підкреслив, що навіть після формального завершення війни держава має зосередитися на створенні найсучаснішої, високотехнологічної армії, яка враховуватиме досвід нинішньої війни.
«Я думаю, що ворог зможе відновитись дуже швидко. Ми знаємо, як було використане „травневе“ перемир’я: противник підтягнув артилерію, безпілотні системи, перегрупував війська і одразу почав наступ», — додав він.
За словами Головнокомандувача, росія не відмовилася від намірів захопити всю Україну, а отже, загроза залишатиметься навіть після завершення активної фази війни.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що ціллю путіна у війні проти України є її знищення.
Фото зі сторінки Міноборони у соцмережах
