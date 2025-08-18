- 22:01 Кавуновий салат для фігури: швидкий рецепт корисної страви
- 21:32 «Чувак повільно вмирає»: фанати Джастіна Бібера стурбовані
- 21:17 «Або угода, або підтримка припиняється»: що сказали Трамп і Зеленський перед переговорами тет-а-тет у Білому домі
- 21:01 Мікрохвильова піч як нова майже без чищення: ефективний лайфхак
- 20:34 Під обстріл потрапив у переддень свого дня народження: в бою на Донеччині загинув воїн зі Львівщини
- 20:23 Українські безпілотники паралізували нафтопровід «Дружба»: в Угорщині істерика
- 20:18 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 20:07 Навіть гурманам до вподоби ці кабачкові котлети: складники точно є у вас під руками
- 19:56 Правоохоронці Франківщини «кошмарять» підприємців, попри мораторій РНБО, — Тука
- 19:40 Цього тижня у ВР хочуть легалізувати крипту: експерти вказали на слабкий момент закону
- 19:24 Можна буде знову жити: Тарас Тополя про понівечену від ракетного удару квартиру
- 19:04 Тельцям — «Колісниця» та рішучість, Терезам — «Вежа» та зміни: Таро-прогноз на 19 серпня
Мікрохвильова піч як нова майже без чищення: ефективний лайфхак
Чищення брудної мікрохвильової пічі не обов'язково означає надмірні зусилля та задуху від запаху хімікатів. Є спосіб впоратися з жирними залишками та засохлими плямами всього за 5 хвилин — без зусиль, без мийного засобу та без пошкоджень. Лише лимон, трохи води та хитрий трюк з парою повернуть блиск вашій пічці та освіжать вашу кухню, пише Zielony Ogrodek.
Лимони містять дещо, що чудово видаляє бруд: лимонну кислоту. Ця натуральна речовина розчиняє жир, має антибактеріальні властивості та нейтралізує неприємні запахи. У поєднанні з парою вони створюють дует, який пом’якшує бруд на стінках мікрохвильової печі. Це означає, що вам не потрібно терти — все, що вам потрібно, це ганчірка.
Щоб безпечно та ефективно очистити мікрохвильову піч, підготуйте половину лимона, миску з водою (приблизно 250 мл), ганчірку з мікрофібри або паперовий рушник.
Вичавіть сік з одного лимона в миску та додайте шматочки лимону. Поставте миску в мікрохвильову піч і встановіть максимальну потужність. Увімкніть її на 5 хвилин — пара заповнить внутрішню частину та почне видаляти плями. Зачекайте хвилину після використання (пара може бути гарячою).
Вийміть чашу та протріть внутрішню частину ганчіркою — залишки повинні легко видалитися.
Цей метод чудово працює зі свіжими плямами та легким жиром. Однак, якщо внутрішня частина дуже брудна, варто спочатку розм’якшити засохлі залишки, а потім повторити процес.
Якщо у вас немає лимона — ще не все втрачено. Ви можете використовувати його замінник — білий оцет. Додайте 2−3 столові ложки до склянки води та нагрівайте в мікрохвильовій печі кілька хвилин.
Нагадаємо про дивовижні способи використання спирту для прибирання будинку.48
Читайте нас у Facebook
Леви можуть розраховувати на вигідні пропозиції, а Водолії — на вдалі угоди: фінансовий гороскоп на тиждень 18 — 24 серпня