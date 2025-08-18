Мікрохвильова піч як нова майже без чищення: ефективний лайфхак

Чищення брудної мікрохвильової пічі не обов'язково означає надмірні зусилля та задуху від запаху хімікатів. Є спосіб впоратися з жирними залишками та засохлими плямами всього за 5 хвилин — без зусиль, без мийного засобу та без пошкоджень. Лише лимон, трохи води та хитрий трюк з парою повернуть блиск вашій пічці та освіжать вашу кухню, пише Zielony Ogrodek.

Лимони містять дещо, що чудово видаляє бруд: лимонну кислоту. Ця натуральна речовина розчиняє жир, має антибактеріальні властивості та нейтралізує неприємні запахи. У поєднанні з парою вони створюють дует, який пом’якшує бруд на стінках мікрохвильової печі. Це означає, що вам не потрібно терти — все, що вам потрібно, це ганчірка.

Щоб безпечно та ефективно очистити мікрохвильову піч, підготуйте половину лимона, миску з водою (приблизно 250 мл), ганчірку з мікрофібри або паперовий рушник. Вичавіть сік з одного лимона в миску та додайте шматочки лимону. Поставте миску в мікрохвильову піч і встановіть максимальну потужність. Увімкніть її на 5 хвилин — пара заповнить внутрішню частину та почне видаляти плями. Зачекайте хвилину після використання (пара може бути гарячою). Вийміть чашу та протріть внутрішню частину ганчіркою — залишки повинні легко видалитися.

Цей метод чудово працює зі свіжими плямами та легким жиром. Однак, якщо внутрішня частина дуже брудна, варто спочатку розм’якшити засохлі залишки, а потім повторити процес.

Якщо у вас немає лимона — ще не все втрачено. Ви можете використовувати його замінник — білий оцет. Додайте 2−3 столові ложки до склянки води та нагрівайте в мікрохвильовій печі кілька хвилин.

